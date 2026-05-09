На острові Тенерифе люди вийшли на протест через прибуття корабля з хантавірусом

У місті Санта-Крус люди протестували проти прибуття лайнера MV Hondius (Фото: REUTERS/Borja Suarez)

Портові робітники Тенерифе зібралися біля будівлі парламенту Канарських островів у місті Санта-Крус, аби висловити занепокоєння через прибуття круїзного лайнера MV Hondius, на борту якого був зафіксований спалах хантавірусу .

Про це повідомила ВВС у суботу, 9 травня.

Учасники протесту свистіли у свистки, вмикали вувузели та розмахували прапорами.

«Нам не подобається ідея того, що нам дозволять працювати в порту без спеціальних заходів безпеки чи інформації, коли наближається заражене судно», — сказала одна з учасниць акції Джоана Батіста з місцевої профспілки портових працівників.

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Деякі з її колег навіть погрожували заблокувати прибуття круїзного лайнера, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Люди наполягали, що місцеві жителі мають бути детально поінформовані щодо ймовірної небезпеки.

Участь у протесті брала і лікарка-дієтологиня Марія де ла Лус Седеньйо. Вона погоджувалася з вимогами демонстрантів, а також висловлювала невдоволення прибуттям нелегальних мігрантів з Північної та Західної Африки.

«Це остання крапля, коли йдеться про все, з чим доводиться миритися мешканцям Канарських островів», — заявила медикиня.

Уряд Іспанії, своєю чергою, запевнив, що MV Hondius не швартуватиметься безпосередньо на Тенерифе, а стане на якір у морі. Пасажирів лайнера перевезуть до віддаленого промислового порту Гранаділья, а звідти — відправлять додому.

4 травня стало відомо, що на кораблі MV Hondius, який перебував біля узбережжя Республіки Кабо-Верде в Атлантичному океані з близько 150 людьми на борту, зафіксували спалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом. На борту лайнера перебувають і п’ятеро українців.

Вже відомо про загибель трьох людей і про щонайменше трьох інфікованих.

6 травня Іспанія повідомила, що прийме MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. Проте згодом уряд Канарських островів відхилив заяву про готовність прийняти корабель та заявив про необхідність додаткових консультацій з Мадридом.