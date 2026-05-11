Десантники армії Великої Британії висадились на острові Трістан-да-Кунья, щоб допомогти чоловіку з підозрою на хантавірус (Фото: Міноборони Великої Британії / X)

Медики армії Великої Британії десантувалися на віддалений атлантичний острів Трістан-да-Кунья, щоб надати допомогу британцю з підозрою на хантавірус .

Про це повідомляє BBC.

Як йдеться в публікації, чоловік залишив круїзне судно MV Hondius, де стався смертельних спалах вірусу, в середині квітня на найвіддаленішій населеній заморській території Британії, де він і проживає.

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Він повернувся 14 квітня, а через два тижні в нього почали з’являтися симптоми хантавірусу, зокрема діарея та підвищена температура тіла.

BBC пише, що на допомогу британцю відправили транспортний літак Королівських військово-повітряних сил A400M, з якого стрибнули шість парашутистів і два медичні працівники 16-ї десантно-штурмової бригади.

Міністерство оборони повідомило, що з літака також скинули кисень, оскільки його запаси на острові досягли «критичного рівня».

На Трістан-да-Кунья проживає 221 громадянин Британії, а злітно-посадкової смуги немає. Це означає, що дістатися туди можна лише човном. Бригадний генерал Ед Картрайт, який командує 16-ю десантно-штурмовою бригадою та координував операцію, зазначив, що у цьому випадку такий варіант не підходив, оскільки у чоловіка закінчувалися запаси кисню.

Він розповів, що парашутисти зіткнулися з «дійсно складним технічним стрибком» через сильний вітер та невеликі розміри острова.

Картрайт каже, що військових висадили з літака приблизно за 5 км над південною частиною Атлантичного океану, після чого вони розвернулися за вітром, пролетіли над островом і здійснили посадку на його краю.

За даними Мініоборони, це перший випадок, коли британські військові скидають медичний персонал на парашутах для надання гуманітарної допомоги.

Місцева влада повідомила, що приземлення відбулося на полі для гольфу острова. Також чиновники зазначили, що для їхньої лікарні було доставлено 3,3 тонни медичних матеріалів.

Картрайт додав, що операція була спрямована не лише на допомогу чоловікові з підозрою на хантавірус, а й на підтримку інших людей на острові, особливо тих, хто мав з ним контакт.

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4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері MV Hondius, який перебував біля узбережжя Республіки Кабо-Верде з близько 150 людьми на борту, зафіксували спалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом. Вже відомо про смерть трьох людей.

6 травня Іспанія повідомила, що прийме MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. Проте уряд Канарських островів запросив додаткових консультацій з Мадридом, а портові робітники Тенерифе зібралися біля будівлі парламенту у місті Санта-Крус, аби висловити занепокоєння через прибуття MV Hondius.

10 травня круїзний лайнер MV Hondius прибув до берегів Тенерифе на Канарських островах. Медичний персонал піднявся на борт для проведення остаточної перевірки та евакуації пасажирів.