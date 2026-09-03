Міністр оборони Естонії подав у відставку після скандалу із закупівлею боєприпасів для України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив, що залишає посаду на тлі критики після аудиту оборонних закупівель, зокрема контрактів на придбання боєприпасів для України.

Про це Певкур заявив в ефірі програми Aktuaalne kaamera на телеканалі ETV, повідомляє естонський суспільний мовник ERR.



За словами міністра, він бере на себе політичну відповідальність за ситуацію в оборонному секторі, навіть попри відсутність особистої вини.

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Певкур зазначив, що висновки Національного аудиторського управління щодо діяльності Сил оборони Естонії та Державного центру оборонних інвестицій є достатньо серйозними, щоб порушити питання політичної відповідальності.

Він також заявив, що передасть посаду наступнику у зручний для прем'єр-міністра час і наголосив, що вважає рішення, ухвалені для посилення обороноздатності Естонії, правильними.

Скандал виник після оприлюднення інформації про те, що Естонія перерахувала близько 70 млн євро авансу індійським компаніям у межах закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Зазначалося, що ці компанії раніше не мали досвіду постачання таких боєприпасів.

Колишній керівник Державного центру оборонних інвестицій Магнус-Вальдемар Саар заявив, що ключові рішення щодо закупівель погоджувалися з керівництвом Міністерства оборони. Певкур, своєю чергою, визнав, що отримував відповідні контракти, хоча особисто їх не читав.

Певкур очолював Міністерство оборони Естонії з 2022 року. Після аудиторського звіту низка естонських політиків публічно закликала його піти у відставку.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал призначив засідання уряду на ранок 3 вересня, щоб заслухати доповідь генерального аудитора щодо ситуації в оборонному секторі.