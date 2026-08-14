Philips, Shell, General Electric та інші. Російські хакери заявили про викрадення даних майже 50 компаній у світі

Російське хакерське угруповання Cl0p заявило про викрадення великих обсягів даних майже у 50 компаній по всьому світу, серед яких Philips, Shell, General Electric та Fiserv.

Про це у четвер, 13 серпня, пише Reuters.

Там зазначили, що у Philips підтвердили, що стали мішенню атаки. Компанія повідомила про спробу отримати доступ до внутрішніх даних через один із корпоративних серверів і заявила, що змогла локалізувати загрозу. За її даними, середовища клієнтів інцидент не зачепив.

Реклама

У Shell також заявили, що знають про можливий нещодавній кіберінцидент і разом із фахівцями з безпеки з’ясовують обставини. У Fiserv зазначили, що ознайомлені із заявами Cl0p, однак наразі не виявили ознак компрометації даних клієнтів, банківської чи платіжної інформації, персональних даних або власної ІТ-інфраструктури.

Представники GE також підтвердили, що знають про заяви хакерів. Компанія запустила відповідні процедури реагування на кіберзагрозу та проводить перевірку.

Незалежно підтвердити, які саме дані могли бути викрадені та в якому обсязі, наразі не вдалося, наголосили в Reuters. Саме угруповання Cl0p не відповіло на запит щодо деталей атаки, додали там.

За даними галузевої організації Ransom-ISAC, хакери могли скористатися вразливостями у програмному забезпеченні PTC Windchill і FlexPLM, яке застосовують у сферах проєктування та виробництва. PTC раніше публікувала попередження про безпекові проблеми у своїх продуктах і закликала користувачів встановити необхідні оновлення.

Фахівець із розвідки кіберзагроз Брендон Парсонс зазначив, що деякі компанії почали отримувати повідомлення від Cl0p 19−20 липня. За його словами, угруповання зазвичай не обирає конкретні компанії як цілі, а шукає вразливості в популярному програмному забезпеченні, які можна одночасно використати проти великої кількості організацій.

10 липня повідомлялось, що російські хакери, пов’язані з Кремлем, зламували підключені до інтернету камери та домофони вздовж маршрутів постачання військової допомоги Україні через країни НАТО, щоб збирати дані про переміщення зброї.

20 березня повідомлялось, що російські хакери, пов’язані зі спецслужбами РФ, проводили масштабну кампанію зі зламу акаунтів у Signal і WhatsApp, намагаючись отримати доступ до профілів американських чиновників, військових, політиків та журналістів.