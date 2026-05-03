Російський хакер у США визнав причетність до атак на критичну інфраструктуру України. Він працював в Алабузі — ЗМІ

Російський хакер Артем Ревенський, обвинувачений у зломі критично важливої нафтогазової інфраструктури у США, Україні та інших країнах, 30 квітня уклав угоду про визнання провини в обмін на рекомендацію про пом’якшення вироку. Про це повідомляє агентство Bloomberg .

Російське Агентство з посиланням на дані витоків пише, що Ревенський не пізніше 2021 року почав працювати в особливій економічній зоні Алабуга в Татарстані, де країна-агресор РФ нині виробляє іранські дрони-камікадзе Shahed. У 2023 році він працював «головним спеціалістом модуля аналітики служби спеціальних проєктів», а за рік отримав 2,1 млн рублів.

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Фото: Агентство. Новости / Telegram

Федеральна прокуратура в Каліфорнії звинуватила Ревенського, відомого в кіберзлочинних колах як Digit, у змові з метою заподіяння шкоди захищеним комп’ютерам, шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та крадіжці особистих даних. Звинувачення передбачають до 27 років позбавлення волі.

За даними прокурорів, він входив до хакерської групи Sector16, спонсорованої Кремлем. Згідно з матеріалами справи, Ревенський співпрацював із групою для злому і завдання шкоди критично важливим системам нафтогазової інфраструктури в США, Україні, Німеччині, Франції та Латвії. Цілями хакерів були країни, які «вважаються ворогами російського уряду».

У січні 2025 року, за даними прокуратури, група захопила контроль над нафтовими насосами і резервуарами на неназваному об'єкті в Техасі. В обвинувальному висновку, переданому до суду, йдеться, що того самого року група зламала нафтогазовий об'єкт у Північній Дакоті й розробила план продажу доступу уряду країни-агресора РФ. Також було зламано об'єкти в Нью-Йорку і Пенсільванії.

Ревенський жив переважно в Росії і був затриманий США 2 листопада 2025 року. Його адвокат заявив, що росіянина заарештували в Домініканській Республіці й доправили літаком до Ньюарка, штат Нью-Джерсі.

За даними влади США, Sector16 планував операції проти критичної інфраструктури України, зокрема АЗС у Києві, і хотів вивести з ладу всю українську енергомережу. Ревенський розповідав спільникові, що розраховує отримати 5 млн рублів (близько 60 тис. доларів США) за відключення електроенергії в Україні на три дні. В одному з повідомлень він стверджував, що «проєкт уже стартував» і «гроші внесені авансом».

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Bloomberg із посиланням на прокуратуру пише, що у вересні 2025 року хакери отримали доступ до газопереробного об'єкта в Полтаві. У текстових повідомленнях Ревенський обговорював, як доступ можна використати для заподіяння фізичної шкоди шляхом атаки на обладнання, деформації газопроводу і перевантаження вентиляційного та газовідвідного обладнання. За даними прокуратури, Sector16 обговорювала пропозицію в розмірі 75 000 доларів у разі, якщо їй вдасться спричинити вибух на об'єкті, і розглядала можливість запропонувати свої послуги Кремлю.

Sector16 також стверджувала, що співпрацювала з кількома проросійськими хакерськими групами для злому ГЕС у Франції та паперової фабрики в Німеччині. Неясно, чи були атаки успішними.

За інформацією прокурорів, Ревенський допомагав фінансувати хакерські атаки, використовуючи схему з бронюванням готелів. У межах цієї схеми хакери викрадали особисті дані жертв, бронювали номери в готелях за вкрадені кошти, а виручку ділили з готелями, які давали зрозуміти, що не повідомлятимуть про шахрайські транзакції.