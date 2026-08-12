Українська розвідка виявила в новій російській ракеті модуль, що вказує на використання ШІ

12 серпня, 11:38
Російська крилата авіаційна ракета С-71 «Монохром» (Фото: ГУР)

Російська крилата авіаційна ракета С-71 «Монохром» (Фото: ГУР)

Фахівці Головного управління розвідки виявили комп’ютерний модуль NVIDIA Jetson Orin у новій російській крилатій авіаційній ракеті С-71 Монохром.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Використання цього компонента може свідчити про застосування в ракеті технологій штучного інтелекту. зазначили в розвідці.

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Загалом ГУР оприлюднило дані про 35 електронних компонентів, ідентифікованих у зразках російського озброєння.

Зокрема, серед них є компоненти пасивної радіолокаційної головки, яку росіяни почали встановлювати на ударні безпілотники «Герань-2». За даними ГУР, вона призначена для виявлення та ураження зенітних ракетних комплексів і радіолокаційних станцій Сил оборони.

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Також фахівцям вдалося ідентифікувати китайську камеру Honpho TS130C-01 у реактивному БПЛА Герань-4 та компоненти активної головки самонаведення аеробалістичної ракети Х-47М2 Кинджал.

У ГУР зазначили, що спільно з українськими науково-дослідними установами продовжують вивчати російське озброєння та встановлювати походження його електронної компонентної бази.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Російська агресія Ракети Війна Росії проти України Українська розвідка ГУР МО

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