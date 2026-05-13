Державний іспит та мовні вимоги. У Польщі планують змінити правила надання громадянства

Міністерство внутрішніх справ Польщі готує зміни до законодавства, які мають забезпечити видачу польського громадянства лише людям, які мають реальний зв’язок із польською державою та культурою. Про це пише Polsat News .

«Ми захищаємо себе від помилок, яких у минулому допускали інші країни, що надавали громадянство», — заявили у відомстві та додали, що іноземці проходитимуть багатоетапний процес, включаючи іспит з історії та мови.

Реклама

У міністерстві заявляють, що нова модель надання громадянства покладе край «автоматизму» на користь справжньої інтеграції іноземців у польське суспільство.

Пропозиція, над якою працює влада, передбачає подовження терміну легального проживання до восьми років. Він має складатися з трьох років тимчасового проживання та п’яти років постійного проживання, що, як пояснює відомство, дасть змогу об'єктивно оцінити поведінку кандидата.

У Польщі планують запровадити державний іспит у формі тесту з історії та конституційних цінностей, який має підтвердити, що майбутній громадянин розуміє та визнає основи Республіки Польща та Європейського Союзу.

Наступним елементом має бути підтвердження лояльності.

«Обов’язок скласти акт лояльності та вимога податкового резидентства є гарантією того, що кандидат пов’язує свої життєві та економічні інтереси виключно з Польщею», — повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Крім того, пропозиція має на меті усунути комунікаційні бар'єри. Йдеться про посилення мовних вимог до рівня вільного володіння мовою, що, як зазначає МВС, є необхідним для повноцінного функціонування в суспільстві.

Відомство підкреслило, що розробляє ці норми з огляду на безпеку та згуртованість нації.

«Громадянство розглядатиметься як заслужений привілей, а не формальний сертифікат», — зазначило МВС.

У вересні 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький подав поправки до закону про громадянство, які передбачають посилення критеріїв для його отримання. Проєкт передбачає продовження з трьох до десяти років мінімального терміну безперервного проживання в Польщі, необхідного для визнання іноземця польським громадянином.