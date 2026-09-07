«Паспорти за особливі заслуги»: коханка та падчерка Лаврова влаштували собі «запасний аеродром» в ОАЕ — ФБК

7 вересня, 18:21
Світлана Полякова, ймовірно, коханка очільника МЗС Росії Сергія Лаврова (Фото: Сирена / Telegram)

Світлана Полякова, ймовірно, коханка очільника МЗС Росії Сергія Лаврова (Фото: Сирена / Telegram)

Світлана Полякова, яку вважають коханкою очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, та її донька Поліна Ковальова отримали громадянство Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це йдеться у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального.

За даними розслідувачів, Світлана Полякова стала громадянкою ОАЕ 28 грудня 2022 року — паспорти їй видали «за заслуги».

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Її донька Поліна Ковальова отримала еміратське громадянство дещо раніше — 17 грудня того ж року. У її документах підставою для видачі паспорта було вказано «працевлаштування».

Раніше падчерка Лаврова мешкала у Великій Британії та володіла там елітною нерухомістю. Після потрапляння під санкції у березні 2022 року Ковальова залишила Лондон і повернулася до РФ.

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Уже за два місяці вона влаштувалася аналітичною менеджеркою до катарського державного інвестиційного фонду Qatar Investment Authority в Досі.

https://www.youtube.com/watch?v=s6Gb0xIQs2c
Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Росія Сергій Лавров ОАЕ

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