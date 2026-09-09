«У лісах готують змову проти Польщі». Журналіст потрапив на з'їзд ксенофобського руху, де учасники говорили про українців

У своїй статті для Gazeta Wyborcza він зазначає, що Громадянські патрулі виникли у 2024 році й відтоді фігурували в низці скандалів. Зокрема, учасники руху напали на гуртожиток і побили його мешканців; мотивом нападу стало те, що там проживали іноземці. Наразі рух заявляє, що вже здійснив 2 тисячі патрулювань у Польщі, а також має мережу координаторів по всій країні.

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Він зазначив, що приєднався до руху, заповнивши форму та сплативши членський внесок у розмірі 10 злотих (приблизно 120 гривень) на місяць.

Журналіст написав, що першими вихідними вересня організація провела свій перший з'їзд і загальні збори правління, у яких Гурський узяв участь як «звичайний член» із номером посвідчення 1662/2026.

Він також зазначає, що з'їзд було організовано на території кемпінгу. Під час розмови він приєднався до однієї з компаній. Один із чоловіків, якого він називає Павлом, сказав, що не можна дозволяти групам із чужим акцентом вештатися нашими теренами. Коли журналіст запитав, кого вони вважають ворогом, той назвав прем'єр-міністра Дональда Туска, колишнього прем'єра Матеуша Моравецького, Європейський Союз та Україну.

«Найгірші — це „укри“. Вони не розуміють, як треба поводитися. Вони невдячні. Є такі, що живуть тут уже чотири роки й не можуть сказати жодного слова польською. Не те щоб ми хотіли, аби їх тут не було. Ми хочемо, щоб вони поводилися як гості, а гості знають, як треба поводитися», — цитує Гурський ще одного чоловіка на ім'я Марек.

Згодом журналіст також поспілкувався з почесним членом організації Ґжеґожем, який заявив: «Мій знайомий таксист розповідав мені, що щотижня возить українців до лісу на таємні наради проти Польщі. […] Вони змовляються вночі».

Окрім українців, члени організації вважають проблемою колумбійців. Дехто розповідає, як ті гучно вмикали музику й вживали алкоголь, нарікаючи, що поліція нічого не може з цим вдіяти.

Зрештою, один із присутніх, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ, звертає увагу на те, що Гурський — журналіст, після чого його попросили залишити захід.