Офіцер батальйону Свобода пояснив, що може статись в Росії замість революції

26 лютого, 07:28
Кремль 24 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Кремль 24 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Офіцер батальйону Свобода бригади Рубіж Андрій Іллєнко в інтерв'ю Radio NV пояснив, чому в Росії неможлива революція і що може статись замість неї.

«Я не вірю в жодну революцію чи тим більше Майдан в Росії. Просто тому, що це [не ми]. … Тому звичайно жодна революція, в сенсі Революція Гідності, неможлива в Росії, тому що в них немає гідності», — заявив Іллєнко в ефірі Radio NV.

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Водночас український офіцер зауважив, що в Росії час від часу відбувається громадянська війна.

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«Якщо ми подивимося історію, то у них регулярно були такі явища, „смутное время“, як оцей „бессмысленный, беспощадный русский бунт“, у них регулярно було таке явище як громадянська війна. І в ХХ столітті була велика громадянська війна, і не так давно, в 90-х роках, в принципі, в Росії йшла громадянська війна. Згадаємо, як вони один одного розстрілювали з танків в 90-х роках. У Москві стріляли з танків по їхньому так званому парламенту», — сказав Іллєнко.

Він припустив, що громадянська війна може початись в Росії на тлі економічної кризи загальної втоми і втрат на війні проти України.

https://www.youtube.com/watch?v=F-93d6sANf8

У березні 2024 року політичний експерт Тарас Загородній в ефірі Radio NV говорив, що в Росії фактично кожна олігархічна група" намагається створити власну приватну військову компанію або силовий підрозділ, «тому що розуміє, що йдуть часи смути». Він припустив, що в країні-агресорі може початись громадянська війна, якщо влада спробує націоналізувати власність олігархів.

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27 червня 2023 року російський диктатор Володимир Путін, коментуючи бунт ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, заявив, що збройним силам РФ «вдалося» фактично «зупинити громадянську війну».

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Росія громадянська війна в Росії Революція Радіо NV

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