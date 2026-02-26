Офіцер батальйону Свобода пояснив, що може статись в Росії замість революції

Офіцер батальйону Свобода бригади Рубіж Андрій Іллєнко в інтерв'ю Radio NV пояснив, чому в Росії неможлива революція і що може статись замість неї.

«Я не вірю в жодну революцію чи тим більше Майдан в Росії. Просто тому, що це [не ми]. … Тому звичайно жодна революція, в сенсі Революція Гідності, неможлива в Росії, тому що в них немає гідності», — заявив Іллєнко в ефірі Radio NV.

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Водночас український офіцер зауважив, що в Росії час від часу відбувається громадянська війна.

«Якщо ми подивимося історію, то у них регулярно були такі явища, „смутное время“, як оцей „бессмысленный, беспощадный русский бунт“, у них регулярно було таке явище як громадянська війна. І в ХХ столітті була велика громадянська війна, і не так давно, в 90-х роках, в принципі, в Росії йшла громадянська війна. Згадаємо, як вони один одного розстрілювали з танків в 90-х роках. У Москві стріляли з танків по їхньому так званому парламенту», — сказав Іллєнко.

Він припустив, що громадянська війна може початись в Росії на тлі економічної кризи загальної втоми і втрат на війні проти України.

У березні 2024 року політичний експерт Тарас Загородній в ефірі Radio NV говорив, що в Росії фактично кожна олігархічна група" намагається створити власну приватну військову компанію або силовий підрозділ, «тому що розуміє, що йдуть часи смути». Він припустив, що в країні-агресорі може початись громадянська війна, якщо влада спробує націоналізувати власність олігархів.

27 червня 2023 року російський диктатор Володимир Путін, коментуючи бунт ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, заявив, що збройним силам РФ «вдалося» фактично «зупинити громадянську війну».

