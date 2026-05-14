Глава МЗС Греції після знайденого дрона заявив, що не допустить поширення війни в Україні на Середземномор’я

Греція посилила дипломатичний тиск на Київ після того, як минулого тижня біля острова Лефкада виявили підозрілий морський дрон . Глава МЗС Георгіос Герапетрітіс сказав, що «будь-яке перетворення Середземного моря на театр військових дій не буде допущено».

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Після переговорів в Афінах зі своїм хорватським колегою Горданом Грлічем Радманом Герапетрітіс заявив, що «Греція забезпечить, щоб Середземномор’я залишалося недоторканим військовими операціями та залишалося морем миру, морем, що належить його народам».

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Як зазначають журналісти, ці зауваження відображають зростаюче занепокоєння Афін інцидентом із морським безпілотником, знайденим поблизу Іонічного острова Лефкада.

Цей епізод грецькі посадовці розглядають як свідчення зростаючих ризиків, пов’язаних з війною в Україні, що поширюються за межі Чорного моря.

Герапетрітіс також сказав, що ЄС з зіткнувся з безпрецедентними викликами безпеці після чотирьох років активних конфліктів у всьому регіоні.

«Найбільшим викликом, звичайно, є запобігання поширенню війн, які тривожать наше сусідство», — заявив він.

10 травня грецькі ЗМІ повідомили, що раніше цього тижня біля острова Лефкада в Іонічному морі виявили морський дрон. На його борту нібито було близько 100 кг вибухівки.

Журналісти повідомляли, що спочатку 7 травня апарат знайшли рибалки біля скелі — до того ж із працюючим двигуном. Через це виникла підозра, що оператори могли втратити зв’язок із дроном, після чого він рухався далі, доки не зіткнувся з берегом.

Ekathimerini пише, що грецькі чиновники останніми днями посилили вимоги до Києва надати пояснення, а міністр оборони Нікос Дендіас та речник уряду Павлос Марінакіс публічно висловили занепокоєння.

Афіни стверджують, що морський безпілотник був розгорнутий у територіальних водах Греції Україною з очевидною метою завдати удару по російському судні у Середземному морі.

Деякі грецькі ЗМІ писали, що знайдений апарат схожий на український морський дрон класу Magura. Однак компанія-виробник UForce заперечила, що що в Греції знайшли один із її безпілотників.

Ekathimerini зазначає, що грецькі посадовці попередньо ідентифікували апарат як морський дрон-камікадзе типу Мамай. Ця модель широко використовувалася українськими силами у Чорному морі під час війни з РФ.

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Розслідування щодо цього пристрою триває на об'єктах у Скарамагасі поблизу Афін. Там військові органи вивчають системи дрона та дані про його місію.

Спочатку робота була зосереджена на вилученні вибухових речовин та детонаторів з дрона, який зараз зберігається на базі грецького командування підводних підривних робіт. Розслідування проводить Генштаб національної оборони Греції. Також деякі попередні огляди проводили співробітники берегової охорони.

12 травня речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, що зовнішньополітичне відомство не має жодної інформації про дрон, який виявили в Греції.