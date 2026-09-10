Гобелен Байо відкрили для публіки. Чому він скандальний і містить стільки пенісів — BBC News Україна 10 вересня, 23:41 Навіть кінь Вільгельма мав показати, хто тут головний (Фото: Alamy)

Знаменитий гобелен XI століття з Байо, на якому зображенs сцени підготовки нормандського завоювання Англії та битви при Гастінгсі, привезли минулого тижня до Лондона і відкрили для широкої публіки в Британському музеї, пише відділ новин BBC News Україна.

NV публікує матеріал у межах інформаційного партнерства.

Король Великої Британії Чарльз III уже оглянув знаменитий гобелен минулого тижня. Він нагадав, що є прямим нащадком одного з ключових персонажів, зображених на гобелені, — Вільгельма, герцога Нормандського, чия армія вторглася на Британські острови та завдала поразки королю Гарольду в битві при Гастінгсі 1066 року. Разом із ним гобелен оглянули прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент Франції Еммануель Макрон.

Черги за квитками на виставку нагадували черги на фестиваль у Гластонбері, а всі квитки розкуплені до кінця 2026 року.

Гобелен постійно експонується в музеї міста Байо в Нормандії на північному заході Франції. До Лондона його доставили через тунель під Ла-Маншем, склавши гармошкою в спеціально розроблений футляр.

Фото: PA Media

Через суворі вимоги щодо мінімізації вібрацій під час транспортування провели тестові перевезення, щоб оцінити можливі наслідки для пам’ятки.

Про намір передати гобелен до Британського музею як символ міцних партнерських відносин між країнами президент Франції Еммануель Макрон оголосив під час державного візиту до Великої Британії в липні 2025 року.

Британці майже століття просили французів надати можливість виставити гобелен у себе. Велика Британія неодноразово зверталася з таким проханням, але безуспішно.

Тепер гобелен нарешті прибув до Лондона й відкритий для відвідувачів, хоча початкова угода, укладена між президентом Макроном і прем'єр-міністеркою Терезою Мей ще у 2018 році, вочевидь зірвалася через складні франко-британські відносини після Brexit за часів прем'єрства Бориса Джонсона.

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Макрон був сповнений рішучості налагодити відносини між країнами та домігся передачі гобелена, попри доволі гучний спротив у Франції, зокрема петицію, в якій це називали «злочином проти культурної спадщини».

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Гобелен із Байо — це вишивка завдовжки майже 70 м і заввишки близько пів метра, якій майже 1000 років. Вона розповідає про події, що призвели до нормандського вторгнення до Британії та битви при Гастінгсі 1066 року.

У ході цієї битви Вільгельм Нормандський відібрав англійський трон у Гарольда Годвінсона, ставши першим нормандським королем Англії.

Досі тривають історичні суперечки щодо деяких фактів, пов’язаних із подіями, зображеними на гобелені, який, як вважається, був вишитий англійськими жінками для нових нормандських правителів у 1070-х роках.

Він містить 58 окремих сцен із 627 людськими постатями, 737 тваринами, 37 кораблями та 23 деревами, а також латинські написи, що супроводжують зображення.

На початку вересня Макрон (праворуч) відвідав Велику Британію, де зустрівся з британським премʼєром Енді Бернемом (ліворуч) і оглянув гобелен, який тоді готували до показу широкій публіці / Фото: Getty Images

Під час перевезення гобелена до Великої Британії було докладено величезних зусиль для його ідеального збереження, однак не завжди він мав настільки дбайливих власників. Вважається, що завершальні сцени гобелена були втрачені або знищені.

Існували побоювання, що переміщення полотна, якому майже тисяча років, може зашкодити йому. Проте джерела у французькому уряді назвали умови експонування в Британському музеї «ідеальними». Гобелен представлений в розгорнутому вигляді, горизонтально, оскільки вважається, що це найкраще сприяє збереженню волокон.

Спеціальний уповноважений у справах гобелена Пітер Рікеттс розповів ВВС, що транспортування цього твору було «цілковито незвіданою територією», а його переміщення нагадувало ретельно відрепетируваний балет.

Вишивку, яка технічно не є гобеленом, довелося закріпити на складній опорній конструкції, запакувати в контейнер із клімат-контролем і оточити амортизаційними пружинами, щоб уникнути пошкоджень під час транспортування.

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Чому на гобелені так багато пенісів

Гобелен з Байо. Фрагмент / Фото: Alamy

Серед сцен битв, королів і лицарів часто з’являється дивна деталь — чоловічі геніталії. І це зовсім не випадковість.

Гобелен з Байо — одна з найвідоміших пам’яток Середньовіччя.

На лляному полотні вишито історію нормандського завоювання Англії: жадобу влади, боротьбу за престол і зрештою загибель англійського короля Гарольда II у битві при Гастінгсі.

Але за цією історією стоїть дещо більше. Це світ, де чоловіча сила означала владу, а фізична міць, агресія і навіть розмір геніталій показували, хто тут головний.

Історик Крістофер Монк називає гобелен середньовічною версією сучасної «маносфери» — світу, зосередженого на чоловіках і їхній силі.

І тут розмір справді мав значення.

Деталь, яка постійно повторюється на гобелені, — чоловічі геніталії.

Професор історії з Оксфордського університету Джордж Гарнетт нарахував їх 93.

88 належать коням, ще п’ять — чоловікам.

Найбільший пеніс на гобелені має жеребець, якого Вільгельму дарують напередодні битви.

Другий за розміром — у коня Гарольда. Ймовірно, це мало показати, що Гарольд — серйозний суперник.

Сьогодні така деталь може здатися просто кумедною. Але для людей XI століття вона була зрозумілою.

Пеніси були своєрідним символом чоловічої сили та влади в час, коли Англія ставала англо-нормандською державою.