«Ціна залежності від викопного палива». Серпень 2026 року став одним з найбільш спекотних місяців за всю історію спостережень

Посуха, пов’язана з явищем Ель-Ніньйо, в Колумбії, 3 вересня 2026 року (Фото: REUTERS/Juan David Duque)

Серпень 2026 року став одним із найспекотніших місяців у світі за всю історію спостережень: глобальні температури перевищили доіндустріальний рівень на 1,65 градуса за Цельсієм, повідомила Служба з питань зміни клімату ЄС Copernicus у четвер, 10 вересня, пише The Guardian.

Показники температури у серпні 2026 року були такими ж, як у липні 2023 року, який також є найспекотнішим місяцем в історії спостережень. Температура моря у серпні також піднялася до найвищого рівня.

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«Серпень 2026 року став винятковим місяцем у історії глобальних кліматичних спостережень. Це був і найтепліший серпень, і найтепліший місяць за всю історію спостережень», — коментує керівниця стратегічного напряму з питань клімату в центрі Copernicus Саманта Берджес.

Збільшення доіндустріального рівня температури на 1,65°C ознаменувало перевищення межі глобальних температур у 1,5°C, яку встановили у Паризькій кліматичній угоді 2015 року як показник, якого уряди прагнуть дотримуватися, пояснює The Guardian.

Температурні рекорди були зафіксовані ще до того, як кліматичне явище Ель-Ніньйо встигло суттєво вплинути на погоду. Воно призводять до підвищення температури Тихого океану та передачі величезних обсягів тепла в атмосферу, наслідки чого відчуваються по всьому світу у вигляді повеней, посух та спекотних хвиль.

Цьогорічне явище Ель-Ніньйо, як очікується, досягне своєї повної сили наприкінці року та, за прогнозами, може стати найінтенсивнішим за всю історію спостережень.

«Хоча Ель-Ніньйо починає посилювати спеку, основною причиною цьогорічних високих температур залишається наше невпинне спалювання викопного палива. Зміна клімату робить кожне явище Ель-Ніньйо спекотнішим, і доки ми не припинимо спалювати вугілля, нафту та газ, ці місяці, що б’ють всі рекорди, просто продовжуватимуть повторюватися», — каже професорка кліматології в Імперському коледжі Лондона Фрідеріка Отто.

ООН визнала факт «перевищення» встановленого 2015 року показника глобальної температури і заявила, що для виправлення ситуації знадобиться масштабне вилучення вуглекислого газу з атмосфери.

«Надзвичайна спека [влітку 2026-го] вбила мільйони людей і коштує трильйони, вдарила по транспорту та системам охорони здоров’я, а також підвищила ціни на товари першої необхідності, такі як продукти харчування. Це зростаюча ціна залежності людства від викопного палива та глобальної кліматичної кризи, яку вона підживлює», — сказав керівник ООН з питань клімату Саймон Стіелл.

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Він закликав уряди реагувати швидшим переходом на «зелену» енергію, яка зараз дешевша за викопне паливо.