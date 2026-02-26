«Ніколи не відвідувала той острів». Гілларі Клінтон під час свідчень у справі Епштейна закликала допитати Трампа

Вона заявила, що 13 січня подала до комітету письмові свідчення під присягою про те, що не мала жодного уявлення про злочинну діяльність Епштейна чи Гіслен Максвелл або про розслідування щодо них.

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«Дозвольте мені висловитися максимально чітко: я не володію такою інформацією. Я не пам’ятаю, щоб коли-небудь зустрічалася з паном Епштейном. Я ніколи не літала його літаком і не відвідувала його острів, будинки чи офіси. Мені нема чого до цього додати», — сказала Клінтон.

Вона зазначила, що «як і кожна порядна людина», була нажахана, дізнавшись про їхні злочини.

За її словами, розслідування комітету мало б оцінювати дії уряду під час слідства, проте вона вказала на те, що повістки отримали вісім співробітників правоохоронних органів, і більшості з них дозволили просто надати заяви про відсутність у них будь-якої інформації. На її думку, процес слухань позбавлений прозорості та має упереджений характер.

«Цей інституційний провал спрямований на захист однієї політичної партії та однієї офіційної особи, а не на пошук правди та справедливості для жертв і постраждалих, а також для громадськості, яка теж хоче розібратися в цій справі. Моє серце розривається за тих, хто пережив це. І я лютую від їхнього імені», — сказала вона.

У своїй вступній заяві Гілларі Клінтон зазначила, що протягом десятиліть своєї кар'єри вроваджувала ініціативи задля захисту жінок і дівчат, а також боротьби з торгівлею людьми.

Вона назвала Джеффрі Епштейна «мерзенною особою», але додала, що він був «далеко не єдиним». Після цього вона закликала комітет провести справжнє розслідування без політичної упередженості — зокрема, викликати на допит президента США Дональда Трампа.

«Комітет, очолюваний посадовцями, що віддані принципам прозорості, забезпечив би повне оприлюднення всіх файлів. Він би розібрався з повідомленнями про те, що Міністерство юстиції приховало протоколи допитів ФБР, у яких постраждала звинувачує президента Трампа у жахливих злочинах», — сказала Клінтон.

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26 та 27 лютого колишній президент США Білл Клінтон і колишня держсекретарка Гілларі Клінтон цього тижня свідчитимуть перед Конгресом у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Увага до зв’язків між Епштейном і 42-м президентом США Біллом Клінтоном прикута після того, як в грудні 2025 року було опубліковано меншу порцію документів, яка вказала на їхні контакти. У тих попередніх файлах містилися раніше не опубліковані спільні фотографії Білла Клінтона та Джеффрі Епштейна, а також фотографії Клінтона без сорочки у гідромасажній ванні з кимось, кого в Міністерстві юстиції США назвали «жертвою» сексуального насильства з боку Епштейна.

Інфографіка: NV

30 січня Міністерство юстиції США оприлюднило понад 3 мільйони сторінок документів у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. У документах згадуються засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, мільярдер Ілон Маск, колишній принц Ендрю, спадкова принцеса Норвегії Метте-Маріт та інші відомі особи.

3 лютого повідомлялось, що подружжя Клінтонів погодилось свідчити перед Палатою представників у справі Джеффрі Епштейна. Їхні адвокати підтвердили готовність з’явитися на узгоджені дати, щоб уникнути продовження процедури притягнення до відповідальності за неповагу до суду.