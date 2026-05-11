«Не має легітимності». Посол України у Німеччині категорично відкинув будь-яку посередницьку роль Шредера

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв, коментуючи пропозицію призначити ексканцлера Герхарда Шредера посередником у мирних переговорах, заявив, що людина з багаторічними зв’язками з Кремлем не може виконувати таку роль.

Про це він повідомив у коментарі виданню Der Spiegel.

«Нам не потрібні посередники. Нам потрібні союзники. Той, хто роками представляв російські інтереси в Німеччині, не має ані моральної, ані політичної легітимності виступати сьогодні посередником», — наголосив посол.

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Макеєв, який наразі супроводжує міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час його візиту до Києва, додав, маючи на увазі Шредера: «Аби лише він зрештою випадково не сів за не той стіл».

9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер Герхард Шредер підійшов би на роль переговірника з РФ від Європи.

10 травня агентство Reuters написало, що Берлін відкинув цю пропозицію. Також від імені Брюсселя цю пропозицію відкинула верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також заявив, що не підтримує кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника з Росією від імені ЄС.

Герхард Шредер був федеральним канцлером Німеччини з 27 жовтня 1998 до 22 листопада 2005 року. Він очолює комітет акціонерів компанії Nord Stream AG, що займалася спорудженням Північного потоку-2 та є членом правління російського Газпрому. Шредера називають особистим другом Путіна.