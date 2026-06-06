У Кремлі розповіли про зустріч Путіна з ексканцлером Німеччини Шредером у Москві

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер був у Москві та зустрічався з диктатором Володимиром Путіним (Фото: Grigory Dukor/File Photo/Reuters)

Диктатор РФ Володимир Путіна зустрівся з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером , якого вважають особистим другом лідера Кремля. Про це радник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив увечері 5 червня, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, переговори проходили віч-на-віч. Зустріч була «доброзичливою і дружньою», стверджує Ушаков.

«Розмова була дружньою, вона відбулася у форматі тет-а-тет, віч-на-віч. Подробиць я, чесно кажучи, не знаю. Вона відбулася в Москві, у Кремлі», — сказав Ушаков.

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9 травня Путін пропонував залучити проросійського ексканцлера Шредера як посередника від ЄС для переговорів щодо припинення війни, однак Україна виступила проти. Офіційний Берлін та ЄС також відкинули цю ідею.

2 червня ЗМІ помітили 82-річного Шредера у Москві — вперше з 2022 року. Медіа пов’язали візит з Петербурзьким міжнародним економічним форумом, що проходить 3−6 червня.

Герхард Шредер був федеральним канцлером ФРН з 27 жовтня 1998 до 22 листопада 2005 року. Він очолює комітет акціонерів компанії Nord Stream AG, що займалася спорудженням Північного потоку-2, та є членом правління російського Газпрому. Шредера називають особистим другом Путіна.