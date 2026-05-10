Росіяни під час свого «віртуального» параду у Москві 9 травня вперше показали на відео нову крилату ракету Герань-5, якою вже били по Україні, пише Defense Express.

Кадри ракети із 80-метровою пусковою були продемонстровані в рамах відеопоказу російської військової техніки, яку вперше за багато років не виводили на парад на Красній площі.

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За даними Defense Express, відео, ймовірно, було знято на пусковому майданчику в Орловській області. Продемонстрована ракета візуально збігається з опублікованими Головним управління розвідки Міноборони України фото Герані-5.

Фото: ГУР МО

У Мережі нову російську ракету порівнюють з українською FP-5 Фламінго чи німецькою Фау-1, хоча аналітики відносять її до нового класу «недорогих крилатих ракет», який активно розвивають на Заході. У порівнянні з українською Фламінго російська Герань-5 менша за розмірами, має значно меншу бойову частину у 90 кг (проти однотонної бойової частини Фламінго) і втричі меншу дальність — 1000 км.

Зовнішній вигляд Герані-5 нагадує іранську ракету Karrar, із якої росіяни скопіювали рішення розташування крил і оснащення ракетою «повітря-повітря», у випадку Герань-5 — це Р-73. Також ідеться вже не про тестування, а про початок виробництва у Росії нової заводської версії з ракетою Р-60, сказано у матеріалі.

Фото: Defense Express

Завдяки реактивному двигуну, який дає крилатій ракеті змогу розвивати швидкість орієнтовно до 600 км/год, Герань-5 може стати окремою загрозою для української ППО, особливо у разі її перевантаження під час масованих атак РФ, пишуть аналітики.

За даними видання, нова крилата ракета створена з компонентів, максимально уніфікованих з іншими зразками цієї лінійки. Ідеться як про китайські комплектуючі, включно з двигуном, так і компоненти виробництва західних країн.

Фото: Defense Express

9 травня у Москві пройшов парад до Дня перемоги, який тривав 45 хвилин, що зробило його найкоротшим у сучасній історії Росії. На параді вперше з 2007 року не було військової техніки, яку замінили відеокадрами використання озброєння.