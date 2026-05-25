Українська розвідка показала будову нового російського реактивного дрона Герань-4

З травня 2026 року російські окупанти використовують проти України новий реактивний ударний дрон Герань-4 , який швидший і небезпечніший за попередні версії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

У повідомленні йдеться, що попередні версії Герані-3 Росія збирала на основі планера від звичайної бензинової Герані-2. Однак той планер виявився недостатньо міцним для польоту на великих швидкостях і активного маневрування.

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Російські окупанти розробили новий планер із посиленою конструкцією та поліпшеною аеродинамікою. Так, Герань-4 стала відповіддю на ефективність українських дронів-перехоплювачів, зазначають у ГУР.

Фото: ГУР

Новий дрон отримав кілька ключових відмінностей від попередніх версій. Зокрема, крила тепер не відстібаються від центральної частини корпусу, а на самому корпусі стало менше технологічних люків.

При цьому розміри дрона залишилися стандартними — 3,5 метра в довжину і 3 метри завширшки.

В оновленому БПЛА також було виявлено два типи турбореактивних двигунів китайського виробництва:

Telefly LX-WP-160 — тяга 160 кг;

Telefly TF-TJ2000A — тяга 200 кг.

Нова конструкція дає змогу дрону маневрувати на швидкостях від 300 до 400 км/год, розганятися до 500 км/год, підніматися на висоту до 5 кілометрів, летіти на відстань до 450 кілометрів.

Зазначається, що Герань-4 може нести один із варіантів бойової частини: осколково-фугасну або термобаричну масою 50 кг (ОФЗБЧ-50 або ТББЧ-50М); збільшену термобаричну масу 90 кг (ТББЧ-90).