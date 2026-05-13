Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового термінала поблизу російського порту Тамань

Сили оборони України вночі у середу, 13 травня, уразили дронами нафтовий термінал Таманьнефтегаз у населеному пункті Волна Краснодарського краю РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Унаслідок атаки на території об'єкта виникла пожежа.

У Генштабі уточнили, що Таманьнефтегаз — це один із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Він використовується для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального і зріджених вуглеводневих газів.

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Комплекс має великий резервуарний парк і задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.

Інфографіка: NV

Також Сили оборони увечері 12 травня та вночі 13 травня уразили командно-спостережні пункти РФ у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на ТОТ Донецької області. У Мирному на Донеччині атаковано пункт управління БпЛА окупантів.

Окрім того, військові України атакували райони зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олешках Херсонської області, Тьоткіному Курської області РФ, Наумовці Бєлгородської області РФ, а також у районах Мирного та Рівного на Донеччині й Варачиному Сумської області.

Раніше повідомлялося про пожежу у порту Тамань у Краснодарському краю. Місцева влада вранці 13 травня заявляла про падіння «уламків» БпЛА. Супутники фіксували загоряння нафтобази.