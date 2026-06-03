У Британії скандал через загибель студента Генрі Новака. Перед смертю його арештували, повіривши вбивці — BBC 3 червня, 23:05 Генрі Новак кілька разів сказав поліцейським, що отримав ножові поранення і не може дихати, але йому не повірили (Фото: Novak family)

У Британії набирає обертів скандал навколо загибелі 18-річного студента Генрі Новака, який помер в грудні 2025 року від ножових поранень. У понеділок, коли оголосили вирок його вбивці, британська поліція оприлюднила відео останніх хвилин життя Новака. На ньому молодого чоловіка, який отримав смертельне поранення, заковують у наручники та заарештовують, пише BBC News Україна.

NV публікує матеріал у межах інформаційного партнерства.

Кадри з нагрудних камер поліцейських, які раніше були показані в суді, а тепер оприлюднені зі згоди сім'ї загиблого, викликали величезний суспільний резонанс.

На кадрах видно, що поліцейські, які прибули на виклик до одного з будинків у Саутгемптоні, спочатку спілкуються із чоловіком, який називає себе потерпілим, а також іншими людьми біля будинку, а потім підходять до Новака, який лежить на землі. Вони намагаються поставити йому кілька питань, а потім одягають на нього наручники.

Весь цей час студент неодноразово повторює «Я не можу дихати» і каже поліцейським: «Мене вдарили ножем». Пізніше один із офіцерів відповідає: «Не думаю, друже, що тебе вдарили».

З’ясувалося, що Генрі Новака закували в наручники після того, як 23-річний Вікрам Дігва, який напав на нього, збрехав поліцейським, що сам став жертвою нападу на ґрунті расової неприязні.

У результаті студент отримав п’ять ножових поранень, в тому числі в область серця, яке виявилося смертельним.

Слідство встановило, що Дігва використав кинджал із лезом довжиною 21 см, який, за його словами, він носив у рамках сикхської релігійної традиції.

У понеділок суд визнав Вікрама Дігву винним у вбивстві та засудив його до довічного ув’язнення з правом на умовно-дострокове звільнення не раніше ніж через 21 рік.

Незалежне управління із нагляду за діями поліції (IOPC) повідомило, що розслідування щодо співробітників триває. Тоді як Офіс генпрокурора заявив, що розглядає питання про перегляд вироку Дігві.

Відомство підтвердило, що отримало «численні звернення» з проханням перевірити призначене покарання в рамках процедури ULS (Unduly Lenient Sentence) — механізму, який дозволяє переглядати вироки, які можуть бути визнані надто м’якими.

У вівторок ввечері підрозділи поліції із боротьби з масовими безладами вступили в сутички із протестувальниками, які зібралися неподалік від місця вбивства Генрі Новака.

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Акцію анонсував і підтримав ультраправий активіст Томмі Робінсон.

Люди кидали в поліцейських сміттєві контейнери, цеглу та електросамокати. У результаті двох людей заарештували, а 11 офіцерів та один поліцейський собака отримали поранення.

Співробітники поліції в захисному спорядженні, озброєні щитами і дубинками, намагалися утримувати кордон на одній із вулиць, щоб не допустити прориву натовпу.

Що сталося

У понеділок Вікрама Дігву засудили до довічного ув'язнення, при цьому йому призначили мінімальне покарання у вигляді 21 року позбавлення волі / Фото: Police handout

Генрі Новак, уродженець району Чайффорд-Хандред у графстві Ессекс, вчився на першому курсі Саутгемптонського університету.

Ввечері 3 грудня 2025 року він повертався в гуртожиток після зустрічі з друзями.

Як встановило слідство, Вікрам Дігва перебував неподалік від гуртожитку на Белмонт-роуд близько 23:30 за Гринвічем. При собі в нього був кинджал, закріплений у піхвах на поясі.

Самого моменту нападу ніхто не бачив, але жителі сусідніх будинків чули, як Новак кричав, що його вдарили ножем і що він помирає.

За даними обвинувачення, Дігва завдав Новаку п’ять ножових поранень: два удари було по задній поверхні ніг, один — в обличчя, а смертельного поранення було завдано в груди.

Після нападу Дігва подзвонив своїй матері Кіран Каур і попросив забрати знаряддя вбивства, поки не приїхала поліція. Пізніше поліцейські виявили його в домі сім'ї. Там також знайшли ще більш ніж 20 інших одиниць холодної зброї.

Кіран Каур визнали винною у сприянні злочину, вирок їй мають ухвалити 17 червня.

Коли прибула поліція, Вікрам Дігва повідомив, що став жертвою нападу на ґрунті расової неприязні з боку Генрі Новака. А він, як виявиться згодом, до того моменту вже був смертельно пораненим, але кровотеча була внутрішньою.

На опублікованому відео чути, як поліцейський, який прибув на місце події, питає: «Як тебе звати, друже?» Новак, який лежить на землі, ледь чутно відповідає: «Генрі».

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Далі в кадрі з’являється Дігва. Він стверджує, що Новак зняв із нього тюрбан та схопив за волосся. Поліцейський питає Дігву, чи він поранений, на що той відповідає: «У мене тут опухло око і ось тут невеликий синець».

Потім поліцейські звертаються до Новака, який, як чути із запису, повторює «Мене вдарили ножем» і «Я не можу дихати», після чого його намагаються посадити, щоб одягнути наручники.

Далі на записі чути, як поліцейський питає, куди саме вдарили ножем Новака, а потім каже: «Не думаю, друже, що тебе вдарили».

Поки Новака заковують в наручники, студент ще тричі повторює: «Я не можу дихати».

Поліцейські коротко його оглядають, після чого зачитують його права і повідомляють, що його арештовують за напад.

Як пізніше встановив суд, Новака арештували фактично в той самий момент, коли він знепритомнів.

Заступник начальника поліції графства Гемпшир і острову Вайт Роберт Франс заявив, що поліцейські майже відразу взялися проводити реанімаційні заходи, але поранення виявилися смертельними.

«Судмедексперт, який виступав на суді, однозначно заявив, що в той день поліцейські не могли зробити нічого, щоб врятувати Генрі», — сказав він.

«Поранення було глибоке і внутрішнє. Кровотеча була велика, але відбувалася всередині організму», — зазначив представник поліції.

Представники сикхської громади рішуче засудили вбивство і повідомили ВВС, що раніше вже висловлювали занепокоєність поведінкою Дігви. За їхніми словами, саме з цієї причини йому заборонили доступ до одного із сикхських храмів Саутгемптона. У громаді підкреслюють, що це сталося задовго до вбивства Генрі Новака.

«Генрі не мав померти»

Батько Генрі, Марк Новак, його сестра Олівія та мати Люсі Росс на сходах будівлі суду зробили заяву щодо з'ясованих обставин останніх хвилин життя їхнього сина та брата / Фото: BBC

Сім'я Генрі Новака, яка живе в графстві Ессекс, назвала дії поліції щодо юнака «нелюдськими та принизливими».

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«Генрі дев’ять разів сказав поліцейським, що не може дихати. Чотири рази він повідомив їм, що його вдарили ножем. Генрі волочили по гравію, йому заломили руки за спину і надягли наручники», — заявив батько загиблого Марк Новак.

За його словами, контраст між тим, як співробітники поліції ставилися до його сина та до Вікрума Дігви, виявився «нестерпним».

«Генрі не мав померти на вулиці Саутгемптона, перебуваючи під контролем поліції», — додав батько.

Поліція офіційно вибачилася перед сім'єю.

Комісарка з питань поліції та злочинності графства Гемпшир і острова Вайт Донна Джонс назвала загибель Генрі Новака «національною трагедією».

Реакція влади

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд назвала записи з нагрудних камер поліцейських "важким і трагічним видовищем" / Фото: PA Media

Виступаючи у вівторок в Палаті громад, міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд назвала напад «жахливим злочином» та заявила, що хоче «віддати належне силі сім'ї Новака».

Вона назвала записи з нагрудних камер поліцейських «важким і трагічним видовищем».

«IOPC отримає всі необхідні повноваження і підтримку для того, щоб встановити істину і, якщо знадобиться, проконтролювати, щоб для винних настали наслідки», — заявила міністерка.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав те, що сталося, «жахливим та шокуючим».

Стармер сказав, що йому як батьку 17-річного підлітка «стало недобре» при перегляді опублікованого відео. Прем'єр заявив, що поліції доведеться відповісти на питання про те, що сталося.

Лідер Reform UK Найджел Фарадж написав у соцмережах, що люди повинні відреагувати на події «холодною люттю».

У своїй заяві він підкреслив, що «сім'я Генрі продемонструвала вражаючу гідність» і звинуватив британські інститути в існуванні «дворівневої системи», за якою, згідно з його словами, «права і привілеї білих людей значать менше, ніж права етнічних меншин».

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Лідерка консерваторів Кемі Баденок звинуватила Фараджа в розпалюванні суспільних суперечностей і підкреслила, що поліція повинна однаково ставитися до всіх громадян, незалежно від їхнього походження і кольору шкіри.

Лідер ліберал-демократів Ед Дейві заявив, що йдеться про «жахливе вбивство, яке стало ще страшнішим через реакцію поліції».

Знаряддя вбивства та реакція громади сикхів

Кинджал, яким Вікрум Дігва кілька разів ударив Генрі Новака / Фото: Crown Prosecution Service

Згідно з чинним британським законодавством, практикуючі сикхи мають законне право носити при собі невеликий вигнутий клинок — кірпан — як релігійний символ.

Але, як встановив суд, Вікрам Дігва використовував не той традиційний кірпан, який носять під одягом, а значно більший кинджал, який був у піхвах поверх одягу.

Коли після нападу Дігва попросив свою матір, Кіран Каур, забрати знаряддя з місця злочину, він назвав його словом «шастар» — «зброєю» у перекладі з пенджабі.

Федерація сикхів Великої Британії заявила, що кинджал, який використали при нападі, не можна вважати кірпаном.

Тоді як Ассціація сикхської преси повідомила, що вже готує роз’яснення для всіх представників сикхської громади країни, щоб ще раз нагадати про правила носіння кірпана і пов’язану з ним відповідальність.

У розповсюдженій заяві сім'я Вікрама Дігви висловила співчуття сім'ї загиблого.

«Ми глибоко шкодуємо про біль і страждання, які довелося пережити сім'ї Новак. Ми готові були б зробити все, щоб повернути час назад і щоб шляхи Генрі та Вікрума ніколи не перетнулися в той вечір. Ми не можемо змінити те, що сталося, та сподіваємося, що ця трагедія не стане причиною для нового болю», — йдеться в документі.

Сім'я також вибачилася за дії свого сина перед сикхською громадою.

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«Ми просимо вибачення у сикхської громади за вчинок нашого сина, який несправедливо кинув тінь на все суспільство», — йдеться у заяві.

Родичі засудженого також закликали не використовувати трагедію для розпалювання ворожнечі між людьми.

Що чекає на поліцейських

Поліція графства Гемпшир підтвердила у вівторок ввечері, що один із співробітників, який брав участь в інциденті з Генрі Новаком, звільнився зі служби.

«Троє офіцерів продовжать служити в поліції, один співробітник подав у відставку. Як раніше підтвердило Незалежне управління з нагляду за діями поліції (IOPC), всі вони проходять у справі як свідки та зараз не підпадають під будь-які службові обмеження», — заявив представник поліції.

Розслідування дій поліцейських в ніч загибелі Генрі Новака триває. Поки що ні одному із співробітників не представили обвинувачення.

«У рамках розслідування, яке триває, ми аналізуємо велику кількість записів із нагрудних камер поліцейських. Щоб встановити повну картину того, що сталося, нам необхідно розглядати їх в контексті інших доказів, які вже були отримані, включаючи матеріали, представлені під час судового процесу зі справи про вбивство», — зазначив директор IOPC Деррік Кемпбелл.

Він підкреслив, що розслідування зосереджене на з’ясуванні всіх обставин дій поліції в той вечір і поки що не завершене.

Виступаючи на засіданні в Палаті громад у вівторок, заступник лідера партії Reform UK Роберт Дженрік заявив, що поліцейського, який надів наручники на Генрі Новака, коли той помирав, мають притягнути до кримінальної відповідальності за «повну зневагу до службових обов’язків».

На думку Дженріка, подібні дії деяких співробітників поліції можуть бути пов’язані з тим, що вони ставлять інтереси представників етнічних меншин вище безпеки білих британців.

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Він назвав це «хворобою» і спитав міністерку внутрішніх справ Шабану Махмуд, чи має уряд намір повернутися до принципу «рівності всіх перед законом».

У відповідь Махмуд заявила, що те, що сталося, не має ставати приводом для протиставлення «білих британців небілим британцям».

Вона підкреслила, що було би неправильно робити висновки про винуватість поліцейських до завершення розслідування, яке проводить незалежний наглядовий орган.

«Всі рівні перед законом цієї країни», — сказала Махмуд.

За її словами, цей принцип має об'єднувати суспільство, а не служити для того, щоб зіштовхувати громадян одне з одним.