Генерал ГРУ Авер’янов, про загибель якого писали ЗМІ, з’явився на церемонії передачі Гвінеї військової техніки

Генерал ГРУ Андрій Авер'янов, якого вважали вбитим під час атаки на корабель тіньового флоту у Лівії, взяв участь у церемонії передачі військової техніки РФ збройним силам Гвінеї.

Про це пише Агентство. Новости в неділю, 3 травня, посилаючись на фото, опубліковані адміністрацією президента країни.

У церемонії, яка відбулась у п’ятницю, 1 травня, взяли участь президент Гвінеї Мамаді Думбуя, прем'єр-міністр Амаду Урі Бах та інші високопосадовці. З російської сторони на заході були посол РФ у Республіці Гвінея та старший представник міністерства оборони Росії, який також є спецпосланцем російского диктатора Володимира Путіна.

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На фото можна побачити, що російський генерал стоїть поряд з гвінейськими високопосадовцями, а також оглядає разом із чиновниками передану зброю та обмундирування. На іншому фото можна побачити, як Авер’янов виступає з трибуни зі зверненням.

Фото: Агентство. Новости / Telegram

Фото: Агентство. Новости / Telegram

У повідомленні йдеться, що Гвінея закупила в Росії військову форму, важкі каски, бронежилети, бойові черевики, сучасні безпілотники та інше обладнання для ведення бойових дій, спостереження та протиповітряної оборони.

Андрій Авер’янов очолює військову частину № 29155, яка відповідає за диверсії за кордоном.

Французьке радіо RFI з посиланням на «поінформовані лівійські джерела» повідомляло, що українські війська з лівійських баз атакували два російських кораблі тіньового флоту, серед яких був танкер QENDIL, по якому завдали удару 19 грудня 2025 року. У результаті цього удару, стверджувало RFI, загинув генерал Авер’янов.

Французьке радіо з посиланням джерела писало, що Лівія уклала угоду з Україною щодо розміщення 200 українських військових на трьох об'єктах на своїй території. В обмін Україна мала надати навчання у сфері безпілотників та інвестиції.

3 квітня болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозев спростував інформацію про те, що українські військові з баз у Лівії атакували російське судно, вбивши Авер’янова.

Ще в лютому журналіст зазначав, що має відеодокази, які підтверджують, що генерал живий і продовжує виконувати обов’язки, зокрема керуючи операціями ГРУ в Африці, Європі та Америці.