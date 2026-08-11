У Швеції затримали росіян, які поставили намет біля дому директора виробника Gripen

Винищувачі Gripen під час навчань у Швеції, 5 травня 2026 року (Фото: TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS)

Пару росіян взяли під варту після того, як вони розбили табір поблизу будинку, де перебувала особа під державною охороною. Пізніше зʼясувалося, що це був генеральний директор оборонної компанії Saab Мікаель Йоханссон, пише SVT .

Як зазначає телеканал, саме охоронці Йоханссона зіткнулися з росіянами.

«Моя роль є досить делікатною. Ось чому охоронці перевірили цих людей», — розповів він у коментарі для SVT Gävleborg.

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Йоханссон перебуває під державною охороною через військове виробництво компанії Saab. Водночас будинок, поблизу якого виявили росіян, належить не самому Йоханссону, а близькій до нього людині.

За інформацією, наданою SVT, жінка, яка розмовляла англійською з акцентом, зайшла на територію будинку та запитала, чи може вона ловити рибу з причалу, що належить до цієї ділянки, — на що отримала відмову. Через деякий час охоронці Мікаеля Йоханссона зіткнулися з російською парою, після чого викликали поліцію.

«Те, чим займається Saab, звичайно ж, дуже важливо для наших збройних сил, а також для інших країн. Ми дуже серйозно ставимося до безпеки і маємо належний захист», — сказав директор компанії.

Затримані росіяни проживають в Іспанії. Вони раніше заявляли SVT, що депортація до Росії для них буде ризикованою, оскільки вони нібито брали участь у протестах проти війни РФ в Україні.

Компанію Saab заснували у квітні 1937 року для створення літаків на потреби шведських збройних сил. Сьогодні підприємство спеціалізується на розробці військової техніки, радарних систем і засобів кіберзахисту, а також виробляє відомі винищувачі сімейства Gripen.

1 липня тодішній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що 16 винищувачів Gripen на початку наступного року надійдуть як «донація» від уряду та народу Швеції.