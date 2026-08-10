У Росії Геленджик і Новоросійськ залишилися без світла

Від самого ранку в Геленджику діє попередження про загрозу атаки безпілотників, пляжі у місті закриті (Фото: Вікіпедія)

Геленджик , Новоросійськ та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії, а в Краснодарі через аварійне відключення не працюють понад 70 світлофорів.

Про це у понеділок, 10 серпня, пише російське видання Медуза.

Вдень жителі Геленджика почали скаржитися на відключення електроенергії по всьому місту. Від самого ранку в місті діє попередження про загрозу атаки безпілотників, періодично лунають сирени. Пляжі у місті закриті.

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Світла також немає в навколишніх селах і Новоросійську. У Краснодарі через аварійне відключення електроенергії не працюють понад 70 світлофорів.

У муніципальному центрі управління Геленджика повідомили, що аварія сталася «через спрацювання системи автоматизованого відключення навантаження у вищій мережевій організації». Оперативний штаб Краснодарського краю стверджує, що електропостачання відновлять протягом найближчих двох годин.

За даними Telegram-каналу Exilenova+, в Геленджику пролунали потужні вибухи, місто перебуває під атакою ударних дронів Сил оборони.

Новоросійськ також перебуває під атакою дронів.

10 серпня стало відомо, що українські військові послідовно знищують засоби протиповітряної оборони поблизу Геленджика, де розташований так званий палац російського диктатора Володимира Путіна.

Російський ЗРК, що запускав відразу шість ракет, охопила пожежа, що тривала три години. Супутникові знімки після удару зафіксували знищення щонайменше однієї пускової установки.

7 серпня українські сили вивели з ладу розташовану поруч з станцію радіоелектронної боротьби Волна Купол Гарант, яка глушила супутниковий зв’язок Starlink у радіусі 20 км². Саме її знищення, за оцінкою військового аналітика Яна Матвєєва, відкрило шлях до атаки на ЗРК — станція РЕБ через свої великі розміри легко впізнавана з повітря, однак ефективна проти дронів.

3 серпня влада Краснодарського краю РФ заявляла про загибель семи людей на пляжі у селі Архіпово-Осіповка, що входить до складу міста-курорту Геленджик. Внаслідок роботи російської ППО на територію пляжу увпали уламки БпЛА.