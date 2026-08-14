Втомлений екіпаж і суворі умови. Гегсет заперечив проблеми на авіаносці USS Abraham Lincoln, який майже дев’ять місяців не заходив у порт

Міністр оборони США Піт Гегсет заперечив повідомлення про погіршення умов служби та проблеми з психічним здоров’ям військовослужбовців на авіаносці USS Abraham Lincoln , який уже майже дев’ять місяців не заходив у порт.

Про це у четвер, 13 серпня, пише The Guardian.

За його словами, поширені у ЗМІ оцінки ситуації на кораблі «цілком викривляють» реальний стан справ.

«Ми стежимо за тим, щоб кожен корабель, кожен екіпаж, кожен капітан у кожен конкретний момент отримували все, що ми можемо їм надати», — сказав Гегсет журналістам під час візиту до Панами. Він додав, що «деякі розгортання тривають довше за інші», і похвалив моряків, які витримують «відкрите море» та «суворі умови з меншою кількістю заходів у порти».

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Заява міністра пролунала після того, як сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блументаль звернувся до Гегсета та виконувача обов’язків міністра ВМС Хунга Као з вимогою надати офіційний звіт про умови на авіаносці. Законодавець висловив занепокоєння через рекордну тривалість місії та можливі наслідки для фізичного і психологічного стану військових.

У своєму листі Блументаль зазначив, що від членів екіпажу надходили скарги на «нестачу базових речей, проблеми з якістю води, несправності сантехніки, погіршення психологічного стану, небезпечні умови на палубі» та перебої з доставкою пошти, через які посилки від родин місяцями залишалися в дорозі. Сенатор поставив керівництву Пентагону шість запитань, зокрема про те, як ВМС оцінюють рівень втоми та моральний стан екіпажів, і попросив надати відповідь до 27 серпня.

«Чоловіки та жінки на борту Lincoln відгукнулися на заклик служити своїй країні. Міністерство зобов’язане забезпечити їм не лише достатні запаси, технічне обслуговування та підтримку під час цього розгортання», — написав він.

Додаткову увагу до ситуації привернуло повідомлення CNN про те, що минулого місяця один із моряків опинився за бортом авіаносця. Його вдалося врятувати, після чого військовослужбовця оглянули медики. Обставини інциденту та інформація про його подальше повернення до служби наразі не розголошуються.

USS Abraham Lincoln вирушив із військово-морської бази в Сан-Дієго у листопаді 2025 року, а згодом його направили на Близький Схід для підтримки американських операцій у війні з Іраном. Авіаносець уже понад 240 днів не заходив у порт, що стало рекордним показником для сучасного ВМС США. На його борту перебувають понад п’ять тисяч моряків і морських піхотинців.