«Дуже боляче». Син Байдена розповів, що рак експрезидента поширився на кістки

Син колишнього президента США Джо Байдена , Гантер Байден, заявив, що рак у його батька поширився на кістки та інші частини тіла. Про це він розповів в інтервʼю BBC .

За словами Гантера Байдена, колишній президент рідко скаржиться на стан свого здоров’я, попри те, що рак прогресує.

«Рак поширився, дав метастази в кістки й далі. Це дуже боляче. І це в багатьох відношеннях сильно послаблює його. Але він все ще на ногах, він все ще займається своїми справами. І він так вірить у цю країну», — розповів Байден.

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Він додав, що «хотів би, аби батько більше скаржився».

«Мій батько був і досі залишається центром нашої родини, не лише завдяки тому, ким він є як громадський діяч, а виключно завдяки тому, ким він є для кожного з нас. Для його онуків і правнука. Він — наша опора», — сказав син експрезидента.

Восени 2025 року стало відомо, що колишній президент США проходить курс променевої терапії — після того, як у травні 2025 року йому діагностували агресивний рак простати. У 2023 році Байдену видаляли пухлину з грудної клітини, яка виявилася базальноклітинною карциномою — це найпоширеніший тип раку шкіри. Тоді лікар Байдена заявляв, що «вся ракова тканина була успішно видалена».

У травні 2025 року 82-річному експрезиденту США поставили діагноз агресивна форма раку простати, який метастазував у кістки. Попри серйозність захворювання, медики зазначили, що пухлина чутлива до гормонального лікування, а сам експрезидент повідомляв, що почав приймати ліки.

4 вересня стало відомо, що Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри. Як заявив його представник, експрезиденту США зробили так звану операцію Мооса — процедуру, під час якої тонкі шари шкіри видаляють і досліджують під мікроскопом, поки медик не побачить, що ознак ракових клітин немає.