Румунія, яка повинна мати найбільш готову до застосування систему ППО з усіх країн НАТО, не збила російський шахед, що влучив у будинок у місті Галац вночі у п’ятницю, 29 травня. Це поганий маркер для усього Альянсу, говориться у матеріалі Defense Express.

За даними видання, протиповітряна оборона Румунії включає наявність 55 винищувачів F-16, постійне чергування літаків інших країн НАТО та 41 зенітну установку Gepard, що вважаються надефективними у перехопленні шахедів.

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Крім того, ще о 1:19, приблизно за 40 хвилин до удару у Галаці, Збройні сили Румунії підняли у повітря два F-16 та вертоліт IAR 330 SOCAT, а пілоти мали право відкривати вогонь на ураження. Російський шахед був зафіксований й супроводжувався, але не був збитий.

Аналітики вважають, що влучання російського БпЛА у Румунії було «питанням часу», адже перші шахеди почали падати та вибухати на території країни ще у 2023 році. У 2024-му один з дронів вибухнув за п’ять кілометрів від 200-тисячного міста Бреїла, що розташований ще далі від кордону, ніж Галац.

У травні 2025 року у Румунії офіційно дозволили збивати дрони. До цього часу перед тим, як знищити потенційну загрозу, румунські військові мали візуально пересвідчитись, що йдеться саме про далекобійний БпЛА, пише Defense Express.

Аналітики зазначають, що Румунія мала час та засоби для формування системи ППО щонайменше для прикордонних районів та двох найбільших міст регіону — Галаца та Бреїла. Розміщення навіть кількох установок Gepard дозволило б прикрити прикордонні міста від подібних атак.

Defense Express підкреслює, що російський дрон влучив у дах будинку у Галаці, тому поранення дістали лише дві людини. Якби шахед йшов на кілька метрів нижче, кількість постраждалих була б значно більшою, припускають експерти.

Влучання російського БпЛА у Румунії 29 травня — головне

Вночі 29 травня, під час російської атаки на Україну, БпЛА Герань-2 врізався у житловий будинок у місті Галац у Румунії, після чого на 10-му поверсі спалахнула пожежа, двоє людей постраждали.

Міноборони країни підтвердило, що дрон був російським. МЗС Румунії заявило про «серйозну та безвідповідальну ескалацією з боку РФ». Президент країни Нікушор Дан попередив Росію про «пропорційні заходи» у відповідь.

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У НАТО засудили дії РФ та заявили, що працюють над посиленням своєї оборони, зокрема від дронів.