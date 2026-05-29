«Дуже суворі обмеження». У Міноборони Румунії розповіли, чому не збили російський дрон, який уразив багатоповерхівку

Румунські військові не знищили російський дрон, який залетів у повітряний простір країни, оскільки в армії в цьому питанні «дуже суворі обмеження».

Про це повідомив прессекретар Міністерства національної оборони Крістіан Поповичі в коментарі Digi24.

Він зазначив, що в ніч на 29 травня, близько 00:18, почали надходити перші повідомлення про рух дронів. Уже о 01:54 один із дронів почав знижуватися з висоти 600 метрів, зробивши при цьому кілька «поворотів».

Реклама

"Потім він зник із радарів на півдні муніципалітету Галац, і за кілька хвилин до служби 112 надійшло повідомлення про пожежу внаслідок падіння дрона на дах багатоквартирного будинку", — розповів Попович.

На запитання про те, чому безпілотник не був збитий, представник міністерства зазначив, що румунська армія робила все можливе.

«Це законне питання, і громадяни мають знати, що ми робимо все можливе, але в армії в цій ситуації дуже суворі обмеження, тому що ми не можемо ризикувати створенням більшої загрози, ніж можемо запобігти. Закон дозволяє нам відкривати вогонь за певних обставин по цих об'єктах, які використані у війні в Україні, але за умови захисту життя населення і майна», — заявив він.

В офіційній заяві Міністерства національної безпеки Румунії йдеться, що під час атаки в небо були підняті винищувачі F-16, а пілоти літаків мали дозвіл на ураження цілей.

29 травня в румунському місті Галац дрон врізався в житловий будинок, після чого на 10-му поверсі спалахнула пожежа. Загиблих немає, двоє людей постраждали. Дрон виявився російським БпЛА Герань-2.

МЗС Румунії назвало інцидент «серйозною ескалацією» з боку РФ, країна звернулася до НАТО.