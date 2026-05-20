Колишній президент Франції Франсуа Олланд, відомий найнижчими рейтингами схвалення під час своєї каденції, планує участь у виборах президента країни, які відбудуться у квітні 2027 року, сказано у матеріалі Politico .

Видання оцінює його шанси як невеликі. Але внутрішні розколи в його Соціалістичній партії можуть відкрити для Олланда певну можливість, пише Politico.

Про наміри взяти участь у президентських виборах 71-річний Олланд заявив минулого місяця.

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«Ставки на президентських виборах [2027 року] є величезними, історичними. Для Франції, але не лише для Франції. Те, як проголосують французи, визначить майбутнє Європи, а може, навіть глобальну стабільність», — сказав він в опублікованому у соцмережах відео.

Він повернувся на «передову» політики у 2024 році, здобувши місце у французькому парламенті.

За даними Politico, два опитування показують, що колишній президент на виборах 2027 року міг би отримати менш як 10% голосів, що значно поступається нинішнім лідерам і не дозволить йому потрапити до другого туру.

Але в Олланда є невеликий шанс «стати королем на руїнах того, що залишилося від його Соціалістичної партії», пише видання. Соціалісти зосереджені на внутрішніх чварах і не можуть домовитися ані про кандидата у президенти, ані про те, як його обирати.

Олланд сподівається, що, з огляду на розкол серед соціалістів та велику кількість кандидатів з усього політичного спектра, він видаватиметься найрозумнішим вибором для поміркованих виборців, пише Politico.

Водночас кандидатура Олланда не викликає особливого ентузіазму в соціалістичних колах. У партії загалом не вірять у його повернення і вважають публічну підтримку експрезидента «непопулярною».

Франсуа Олланд був президентом Франції у 2012−2017 роках. Він вважається найменш популярним президентом — його рейтинг під час каденції падав до 4%.

У квітні 2026 року лідер Франції Еммануель Макрон заявив про намір завершити політичну діяльність після закінчення свого другого президентського терміну наступного року.