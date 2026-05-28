Чорний кодекс. Парламент Франції одностайно скасував закон про рабство, який діяв із XVII століття

Перепрошувати за колоніальне минуле країни Макрон, втім, не став (Фото: Pixabay)

Нижня палата парламенту Франції в четверг, 28 травня, ухвалила історичне рішення, повністю вилучивши з законодавства колоніальний декрет 1685 року, який класифікував темношкірих людей як «рухоме майно».

Рішення підтримали 254 депутати, проти не висловився жоден, повідомляє Associated Press .

Чорний кодекс був підписаний королем Людовиком XIV у 1685 році. Попри те, що Франція остаточно ліквідувала рабство у 1848 році, сам документ формально залишався в архівах чинного законодавства країни майже два століття.

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Під час обговорення законопроєкту в залі засідань панувала емоційна атмосфера. Депутат Стіві Гюстав, чиї предки були рабами на карибському острові Мартиніка, під час виступу не стримав сліз.

«Ми не нащадки рабів. Ми нащадки вільних людей, яких змусили пройти через найгірше — через рабство. Жодне голосування не здатне само по собі виправити століття зламаних життів, але цей крок є необхідним», — заявив Гюстав.

Ухвалений у XVII столітті кодекс складався з 60 статей, які позбавляли поневолених людей будь-яких прав. Зокрема, стаття 44 офіційно прирівнювала їх до нерухомості чи худоби, дозволяючи власникам продавати, бити або вбивати рабів. За спробу втечі закон передбачав таврування, ампутацію вух або страту.

Президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня також відреагував на ініціативу, назвавши тривале існування цього документа в правовому полі «формою образи». Водночас Макрон, як і його попередники на посаді, утримався від офіційних вибачень за колоніальне минуле країни.