Хотіли здатись більш дружніми. Фото тайських поліціянтів у яскравих сукнях виявилось згенерованим ШІ

Фото затримання наркоторговця поліцією Таїланду в яскравих сукнях , яке широко поширилося в мережі, виявилося згенерованим штучним інтелектом, хоча сам арешт дійсно відбувся.

Про це у четвер, 28 травня, пише The Guardian.

Зокрема на штучно згенерованому фото п’ятеро чоловіків і одна жінка в яскравих святкових сукнях оточують підозрюваного.

Зображення, оприлюднене місцевою поліцією, виявилося настільки переконливим, що його підхопили провідні видання, зокрема британські Daily Star, The Telegraph і The Sun, а також американська New York Post, розмістивши його на своїх сторінках і в фотоматеріалах.

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Однак згодом з’ясувалося, що це зображення було згенероване штучним інтелектом, тоді як реальний арешт справді відбувся, але без жодних костюмів і сценічних образів.

Оригінальне фото, опубліковане поліцейською дільницею Та Луанга, показує офіцерів у звичайному одязі, а «учасниця в сукні» взагалі відсутня на справжньому знімку.

Фото: Поліція Таїланду / Х

Адміністратор сторінки поліції пояснив, що створив штучне зображення, щоб сформувати більш дружній та легкий образ правоохоронців.

В The Guardian підкреслили, що цей випадок показав, наскільки складно зараз перевіряти справжність зображень, особливо коли вони походять від офіційних сторінок.

28 травня повідомлялось, що під час вуличного фестивалю в Таїланді поліцейські нібито провели операцію під прикриттям, переодягнувшись у танцівниць, щоб затримати підозрюваного у контрабанді метамфетаміну. У результаті рейду в нього вилучили наркотики та інші докази, а фото офіцерів у блискучих сукнях стало вірусним у мережі.