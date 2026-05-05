Чебоксари, столицю Чуваської Республіки РФ , повторно атакували дрони. Як мінімум один безпілотник завдав удару по підприємству ВНИИР-Прогресс, який є виробником захищених від перешкод навігаційних модулів Комета.

Про це свідчать кадри очевидців, які проаналізував OSINT-аналітик Astra. Відео знято з проспекту 9-ї П’ятирічки в Чебоксарах з відстані 1,3 км від ВНИИР-Прогресс.

Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив повторні удари по Чебоксарах, але не уточнив місця влучань. Регіональне МОЗ повідомило, що в результаті нічної атаки на Чебоксари постраждали троє людей. У місті частково перекрито рух, школи та технікуми переведені на дистанційне навчання.

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Фото: Telegram-канал Astra

Фото: Telegram-канал Astra

В російському міноборони заявили про «збиття» 43 українських дронів за дві години над територіями Брянської, Курської, Калузької, Смоленської, Тульської, Волгоградської, Воронезької областей, Республіки Адигея та Московського регіону.

При цьому про Чуваську республіку, де вранці дрони атакували оборонний завод, у зведенні міноборони РФ не повідомляється.

У ніч проти 5 травня у Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки РФ, зафіксовано влучання по заводу ВНИИР-Прогресс. Telegram-канал Exilenova+ припускав, що удару було завдано ракетами Фламінго.