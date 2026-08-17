На тлі атак безпілотників. Вперше за майже 20 років у Москві скасували масштабний парад військових оркестрів

17 серпня, 22:54
До цього парад військових оркестрів Спаська вежа скасовували лише один раз, у 2020 році, через пандемію COVID-19 (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

До цього парад військових оркестрів Спаська вежа скасовували лише один раз, у 2020 році, через пандемію COVID-19 (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

У Росії скасували щорічний парад військових оркестрів та шоу на Червоній площі в Москві, відомий, як Міжнародний військово-музичний фестиваль Спаська вежа, що мав розпочатися 21 серпня і тривати чотири дні.

Про це повідомили організатори фестивалю в соцмережах.

Politico пише, що помпезний парад збирав тисячі відвідувачів і десятки військових оркестрів у самому центрі Москви, на Червоній площі біля Кремля.

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Фестиваль, започаткований у 2007 році за дорученням російського диктатора Володимира Путіна, є одним із найвідоміших військово-патріотичних заходів Росії поряд з парадом до Дня перемоги 9 травня в Москві та святкуванням Дня Військово-морського флоту в Санкт-Петербурзі.

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У перші роки проведення фестивалю в ньому брали участь військові оркестри з країн ЄС, Австралії та Канади, однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році кількість міжнародних учасників скоротилася.

Представники фестивалю повідомили, що «захід перенесено на 2027 рік через обставини, які не залежать від організаторів».

До цього Спаську вежу скасовували лише один раз, у 2020 році, через пандемію COVID-19.

Скасування фестивалю сталося на тлі посилення атак українських безпілотників на Москву.

У ніч на 16 серпня відбулася одна з наймасштабніших за останні місяці атак на Москву та Московську область. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що було запущено понад 600 дронів, частина з яких нібито атакувала об'єкти онлайн-маркетплейсу Wildberries та логістичні склади. Внаслідок ударів спалахнули масштабні пожежі.

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Раніше, у червні, Кремль скасував ще один захід на Червоній площі в Москві — святковий концерт до Дня Росії.

Парад до Дня перемоги 9 травня цього року також провели в обмеженому форматі і вперше майже за 20 років — без важкої військової техніки.

Редактор: Олена Івашків

Теги:   Росія Москва Війна Росії проти України

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