Фестиваль La Tomatina в Іспанії проводиться вже багато років поспіль (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

26 серпня в іспанському місті Буньйоль (провінція Валенсія) відбулося щорічий фестиваль La Tomatina , під час якого заведено закидати одне одного перестиглими помідорами.

Про це повідомляє видання New York Post і телеканал ABC News.

«Вантажівки, заповнені товаром, повільно просувалися крізь натовп, а люди, що сиділи в їхніх кузовах, кидали помідори у святкувальників, які, своєю чергою, жбурляли їх одне в одного. Їхні білі сорочки невдовзі стали рожевими й червоними, а з гучномовців лунали поп пісні. (…) Хаотичне кидання томатами тривало в місті понад годину — перед початком свята будівлі накрили брезентом», — пишуть журналісти.

Реклама

Фото: Thomas Peter

Фото: Thomas Peter

Фото: Thomas Peter

Фото: Thomas Peter

Фото: Thomas Peter

Фото: Thomas Peter

Фото: Thomas Peter

Фото: Thomas Peter

Фото: Thomas Peter

Фото: Thomas Peter

Як повідомляли іспанські ЗМІ, у 2026 році очікувалося, що в заході візьмуть участь понад 20 000 осіб, причому протягом останніх трьох років близько 40% учасників становили іноземні туристи.

Фестиваль La Tomatina, що традиційно відбувається в останню середу серпня, бере свій початок від битви їжею, яка відбулася в 1945 році.

Відтоді La Tomatina став відбуватися щорічно, аж поки іспанський диктатор Франсіско Франко не заборонив фестиваль у 1950-х роках.

Однак після його смерті та завдяки увазі з боку телебачення у 1980-х роках фестиваль спершу набув популярності в усій Іспанії, а згодом став відомим і в усьому світі.

Останніми роками спостерігається помітне зростання кількості відвідувачів з Індії після виходу у 2011 році боллівудського фільму Zindagi Na Milegi Dobara (Життя дається лише раз), у якому троє друзів вирушають у подорож на автомобілі Іспанією під час тривалої парубочої вечірки.

У фільмі було відтворено La Tomatina, завдяки чому багато індійців вперше дізналися про цей фестиваль, підсумували ЗМІ.