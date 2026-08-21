Німеччина запустила гарячу лінію для біженців із Росії, Китаю та Ірану

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини запустило спеціальну гарячу лінію для людей, які знайшли притулок у країні після втечі з авторитарних держав , зокрема Росії, Китаю та Ірану.

Про це повідомляє Reuters.



У німецькій спецслужбі пояснили, що новий канал зв’язку призначений для людей, які навіть після переїзду до Німеччини можуть залишатися об'єктами переслідування з боку влади країн свого походження.

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Для інформування потенційних користувачів BfV також підготувало 16-сторінкову брошуру з рекомендаціями та описом можливостей гарячої лінії.



Йдеться, зокрема, про випадки:



залякування та погроз;

стеження;

політичних репресій;

спроб викрадення;

загрози фізичного насильства або вбивства.

Серед людей, які можуть звертатися по допомогу, називають дисидентів, журналістів, активістів та інших осіб, які можуть перебувати під тиском авторитарних режимів.

У BfV зазначають, що інформація від постраждалих допоможе не лише реагувати на конкретні загрози, а й краще розуміти методи, які іноземні держави використовують для переслідування своїх громадян за кордоном.

У відомстві наголосили, що отримані дані можуть використовуватися для встановлення осіб, причетних до залякування або переслідувань, а також для запобігання можливим атакам.



Запуск гарячої лінії відбувається на тлі планів Берліна розширити повноваження німецьких спецслужб.

Зокрема, обговорюється можливість надати їм додаткові інструменти для протидії іноземним операціям, кібератакам та гібридним загрозам.

Очікується, що нові заходи можуть розширити можливості Федерального відомства з охорони конституції та Федеральної розвідувальної служби Німеччини щодо збору інформації та протидії діяльності іноземних спецслужб.