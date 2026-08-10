У 2024 році агенти ФБР застрелили під час затримання в США американського громадянина радянського походження Іллю Білозерова.

Претензії спецслужби до нього не розкривали два роки, поки суть справи не з’ясувало CNN: у ФБР вважають, що Білозеров хотів передати секретну інформацію російським агентам, які видавали себе за українців.

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За даними телеканалу, чоловіка застрелили 4 жовтня 2024 року на парковці готелю в штаті Міссісіпі. Останні два роки життя він працював системним адміністратором за контрактом з Пентагоном у компанії Maxar Technologies (нині Vantor), яка займається супутниковими знімками високої роздільної здатності, — така робота вимагала високого рівня допуску до секретної інформації, розповіли CNN колишній колега та син чоловіка.

Білозеров народився в СРСР 1974 року в родині математика і радянського дисидента, родина виїхала до США в 1987 році.

За словами членів родини, Ілля зростав переконаним противником Росії й у дорослому віці рішуче підтримував Україну — навіть надсилав гуманітарний вантаж військовим на передову. Родичі виключали, що чоловік міг співпрацювати з Росією, хоча припускали, що його могли переконати допомогти українській стороні шляхом порушення закону.

У 2024 році чоловік почав готуватися до виїзду зі США: зняв зі свого рахунку велику суму грошей, купив новий телефон і переоформив автомобіль на ім'я сина. Йому він зізнався, що збрехав ФБР.

Після загибелі Білозерова в жовтні 2024 року ФБР опублікувало стандартний пресреліз про те, що серйозно ставиться до всіх інцидентів зі стріляниною. Представник генерального прокурора Міссісіпі повідомив CNN, що відомство вирішило не порушувати кримінальну справу, визнавши застосування сили виправданим, однак відмовився надати подробиці.

За даними джерела CNN, Білозеров вийшов на контакт із людьми, яких вважав українцями, саме тоді, коли адміністрація США обмежила передачу деяких супутникових знімків Україні. Під час розслідування ФБР з’ясувало, що насправді чоловік спілкувався з особами, які вочевидь були російськими агентами, котрі удавали українців.

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За кілька тижнів до загибелі Білозерова його роботодавець звернувся до правоохоронців, висловивши певні побоювання та підозри.

ФБР відмовилося коментувати обставини справи для CNN.