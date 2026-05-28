У будинку посадовця ЦРУ знайшли 300 кг золота і $2 млн готівкою — NYT

28 травня, 06:49
Посадовець раніше отримував значні суми валюти та золота нібито для робочих потреб (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Посадовець раніше отримував значні суми валюти та золота нібито для робочих потреб (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

ФБР заарештувало високопоставленого співробітника ЦРУ після обшуку в його будинку, де знайшли 303 золоті злитки, $2 млн готівкою та колекцію люксових годинників.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, слідчі виявили у резиденції 303 золоті злитки вагою приблизно один кілограм кожен. Вартість золота оцінюють у понад $40 млн.

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Крім того, у будинку знайшли близько $2 млн готівкою та майже три десятки люксових годинників, більшість із яких — Rolex.

У судових документах затриманого описують як колишнього співробітника вищої керівної служби США. Його звинувачують у розкраданні державних коштів через махінації з табелями обліку робочого часу.

За версією слідства, чоловік завищував свої академічні досягнення, неправдиво заявляв про службу в резерві ВМС і отримував оплачувані військові відпустки. Водночас ці епізоди не пояснюють походження знайденого золота та готівки.

За даними NYT, посадовець раніше отримував значні суми валюти та золота нібито для робочих потреб. Після внутрішньої перевірки ЦРУ виявило можливу крадіжку і передало матеріали до ФБР.

Адвокат затриманого відмовився від коментарів.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   ФБР ЦРУ США Корупція

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