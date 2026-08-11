Журналіст німецької FAZ запитав Зеленського, як Європа може допомогти вбивати росіян: чому у Німеччині через це сперечаються

Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявила, що шкодує про «неоднозначне» запитання свого журналіста Міхаеля Мартенса українському президенту Володимиру Зеленському про те, як Європа може допомогти Україні вбивати більше військових РФ.

Про це у понеділок, 10 серпня, пише Welt.

У редакції стверджували, що формулювання запитання було «неоднозначним» і могло бути «неправильно зрозуміле».

«Однак запитання було сформульовано неоднозначно, про що ми шкодуємо. Позиція Frankfurter Allgemeine Zeitung не полягає в тому, що має бути вбито якомога більше російських солдатів», — заявили там.

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Йдеться про запитання кореспондента FAZ Міхаеля Мартенса, яке він поставив Зеленському під час пресконференції в Белграді в суботу, 8 серпня. За поясненням газети, журналіст мав на увазі дискусії серед військових експертів про те, як створити для російської армії кадрові проблеми, які могли б змусити країну-агресора РФ погодитися на мирні переговори.

Після критики Мартенс написав у соцмережі X, що його запитання було натяком на висловлювання прем'єр-міністра Великої Британії під час Другої світової війни Вінстона Черчилля. У виданні заявили, що тоді Черчилль зосередив рішення про підтримку югославських груп опору на військовому питанні: «Хто вбиває найбільше німців і як ми можемо допомогти їм убити ще більше?».

У FAZ також повідомили про погрози та образи на адресу свого журналіста після пресконференції. Редакція наголосила, що право ставити запитання є невід'ємною частиною свободи преси, а у випадку погроз співробітникам газета готова звертатися до юридичних механізмів.

Водночас FAZ підкреслила, що підтримує гарантоване міжнародним правом право України на самооборону та виступає за якнайшвидше припинення російської агресії проти України.

7 серпня президент України Володимир Зеленський вперше за своєї каденції прибув до Сербії.