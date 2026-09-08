У Парижі спалахнув скандал через вимогу приховати жінок-працівниць Ейфелевої вежі від індуїстської делегації

Співробітницям Ейфелевої вежі на вихідних наказали залишити робочі місця та не потрапляти на очі перед приходом індуїстської релігійної делегації (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Ейфелева вежа у вівторок, 8 вересня, відкрилася після одноденного страйку. Працівники протестували проти «неприйнятних» вказівок керівництва, які обмежували присутність жінок під час візиту індуїстської делегації в суботу.

Про це у вівторок, 8 вересня, пишуть AP, Reuters та BBC.

Співробітницям Ейфелевої вежі на вихідних наказали залишити робочі місця та не потрапляти на очі перед приходом індуїстської релігійної делегації. Це спричинило скандал.

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У суботу паризьку пам’ятку відвідала група з близько 100 людей, пов’язана з індуїстською організацією Бочасанвасі Акшар Пурушоттам Свамінараян Санстха (BAPS).

«Коли делегація проходила повз, жінок попросили залишити свої робочі місця, щоб чоловіки могли зайняти їхні місця», — повідомила Reuters представниця профспілки Діана Давуан.

«На вихідних напруженість посилилася, тому сьогодні вранці працівники вирішили зібратися: по-перше, щоб налагодити діалог із керівництвом, а по-друге, щоб гарантувати, що в компанії більше ніколи так не поводитимуться з жінками», — сказала вона.

У понеділок пам’ятку закрили. Працівники проводили збори через інцидент, який не лише обурив персонал, а й став приводом для критики з боку французьких політиків.

Давуан повідомила, що керівництво принесло вибачення працівникам. Тим часом мер Парижа Еммануель Грегуар написав у X, що розуміє обурення співробітників. Він пообіцяв провести розслідування. «Потрібно якнайшвидше пролити світло на обставини, які призвели до цієї акції протесту», — заявив мер.

Асоціація BAPS, представники якої перебували у Франції у зв’язку зі святкуваннями з нагоди відкриття індуїстського храму в передмісті Парижа, заявила, що відвідування Ейфелевої вежі організували вранці, щоб велика делегація не заважала іншим відвідувачам.

«Наскільки нам відомо, нікому не перешкоджали в доступі до Ейфелевої вежі. Водночас ми щиро перепрошуємо за завдані незручності. Ми віримо в загальнолюдські цінності — взаємну повагу та служіння людям», — йдеться в заяві.