Двоє громадян Естонії взимку перейшли замерзле озеро, щоб потрапити до Росії і попросити про притулок. Але замість притулку обидва отримали перебування в СІЗО міста Пскова і обвинувачення у незаконному перетині кордону.

Про це повідомили у середу, 6 травня, видання Медіазона та Eesti Ekspress, які провели спільне розслідування.

За даними журналістів, перший «шукач притулку» перебрався до РФ кригою Чудського озера наприкінці січня. Він встиг пройти вглиб російської території близько 100 метрів і тоді був затриманий прикордонниками.

Реклама

Другий «мандрівник» вирушив тим самим маршрутом за тиждень, у ніч проти 1 лютого. Опівдні російські прикордонники повідомили про затримання громадянина Естонії, що перетнув кордон без документів.

Естонська сторона уточнила, що жоден з цих двох випадків не був випадковістю: чоловіки не зверталися по допомогу до посольства Естонії, а натомість попросили Росію про «міжнародний захист». Гдовський райсуд Псковської області РФ постановив взяти обох під варту у справі про незаконний перетин кордону. Наприкінці березня арешт був продовжений до 2 червня.

За інформацією розслідувачів, обидва фігуранти мають доволі дивні біографії. Один з них називав себе «злочинцем зі стажем» і мав кілька судимостей за п’яні бійки, крадіжки та розбійні напади. Як заявив один з його знайомих, чоловік був одержимий ідеєю, що «держава обкрадає людей з особливими потребами». Після виступу на місцевому телешоу у 2025 році він почав публікувати в соцмережах конспірологічні заяви і зокрема стверджував, що коли «росіяни прийдуть», він надасть їм докази злочинів «естонської раси». Як розповіли родичі, чоловік кілька разів потрапляв до психіатричної клініки.



Щодо другого чоловіка, то він, за словами його матері, мав проблеми з алкоголем і не міг знайти стабільну роботу через те, що не говорив естонською (видання називає його Данилом, проте уточнює, що імена змінені). Коли «Данило» вчергове втратив роботу, він почав говорити, що хоче до РФ.