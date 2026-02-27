У 2025 році зі США виїхало більше людей , ніж приїхало, зокрема, через зростання можливостей віддаленої роботи і зниження привабливості американського способу життя, повідомляє The Wall Street Journal .

Видання зазначає, що вперше з Великої депресії у США річна еміграція перевищила імміграцію. При цьому адміністрація Дональда Трампа вбачає в цьому ефективність своєї посиленої міграційної політики. Однак журналісти зазначають, що зі США виїжджають і американські громадяни.

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США офіційно не веде статистику еміграції, проте дані з цього питання можна отримати іншими методами. Зокрема, аналітики зібрали інформацію з понад 50 країн світу про кількість виданих американцям посвідок на проживання, про купівлю ними нерухомості, про зарахування їх до навчальних закладів.

Брукінський інститут повідомляє, що у 2025 році США зіткнулися з чистим міграційним збитком приблизно у 150 тисяч осіб. Водночас загальна кількість людей, які в'їхали в країну, скоротилася з майже 6 мільйонів у 2023 році до приблизно 2,6−2,7 мільйона у 2025 році. Крім того, у 2025 році було зафіксовано близько 675 тисяч примусових депортацій і 2,2 мільйона «самодепортацій».

Журналісти зазначають, що за межами США живуть до 9 мільйонів американців. У матеріалі уточнюється, що цифри можуть бути вищими, оскільки деякі люди не потрапляють у статистику — діти, народжені від американців за кордоном, студенти на довгострокових візах або люди, які живуть на правах туристів.

Окремо журналісти зупиняються на виїзді громадян США до країн Євросоюзу. Так, кількість американців, які приїжджають жити і працювати, досягла рекордних значень. У Португалії їхня кількість зросла більш ніж на 500% від початку пандемії коронавірусу і збільшилася ще на 36% тільки за 2024 рік. В Іспанії та Нідерландах за десятиліття вона майже подвоїлася, а в Чехії - досягла позначки в понад 50%.

Ба більше, до Німеччини минулого року переїхало більше американців, ніж німців до США. В Ірландії ж за рік прийняли близько 10 тисяч вихідців зі США, що вдвічі більше, ніж роком раніше.

Згідно з даними опитування Gallup, 40% американок віком від 15 до 44 років хотіли б назавжди переїхати за кордон.

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Журналісти зазначають, що є хибна думка про те, що причиною масового виїзду американців за кордон могла стати політика адміністрації Дональда Трампа. Однак, за даними видання, йому сприяють зростання віддаленої зайнятості, здорожчання життя у США та масове розчарування в американському способі життя. Деякі люди називають і більш конкретну причину: вони не хочуть, щоб їхні діти навчалися в школі, де будь-якої миті може статися стрілянина.

З початку 2025 року адміністрація Трампа розгорнула масштабні депортації. За офіційними повідомленнями, США вже видворили мільйони нелегальних мігрантів, використовуючи як юридичну підставу «Акт про іноземних ворогів» 1798 року. Закон дозволяє видворення іноземців, підозрюваних у зв’язках із кримінальними групами.