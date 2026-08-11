Нові електронні прикордонні перевірки ЄС спричинили суттєве збільшення черг у великих аеропортах, де пасажирам доводиться чекати до двох годин.

Про це у вівторок, 11 серпня, пише The Financial Times.

За даними аналітичної компанії Qsensor, у розпал літнього сезону максимальні черги у Франкфурті та Амстердамі сягали двох годин, тоді як торік показники були значно нижчими.

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У липні пасажирам у Франкфурті доводилося чекати до 120 хвилин, хоча минулого року — 60. В аеропорту Мюнхена максимальний час очікування зріс із 31 до 60 хвилин, а в Амстердамі — з 80 до 120 хвилин.

Йдеться про Систему в'їзду/виїзду ЄС (EES), яку запустили у квітні. Вона передбачає реєстрацію громадян країн, що не входять до Євросоюзу, зокрема фотографування, зняття відбитків пальців та внесення персональних даних під час першого перетину кордону.

Представники туристичної галузі ще до запуску системи попереджали, що нові процедури можуть створити значні затримки в аеропортах. Проблеми посилилися через технічні несправності, затримки із запуском та труднощі з роботою обладнання.

Через перевантаження багато аеропортів тимчасово спростили окремі процедури, зокрема припинили збирати відбитки пальців у години найбільшого напливу пасажирів. Однак така можливість має згодом завершитись, і низка країн ЄС разом зі Швейцарією вже попросили Єврокомісію продовжити послаблення.

У Єврокомісії заявили, що обговорюють із державами-членами подальші кроки. За її даними, середній час проходження процедури реєстрації в EES становить близько 70 секунд, а «для більшості мандрівників» з-поза ЄС система не створює значних додаткових проблем.

Водночас авіакомпанії визнають, що в окремих аеропортах нові правила спричиняють значні скупчення людей. Представники British Airways та easyJet закликали аеропорти ефективніше організовувати процес перевірок, щоб пасажирам не доводилося годинами стояти в чергах.

Систему EES було представлено в жовтні 2025 року, а її повномасштабне впровадження розпочалося 10 квітня 2026 року. Чинні правила ЄС дозволяють призупиняти біометричні перевірки під час пікових навантажень, проте цей «пільговий» період має завершитися у вересні.