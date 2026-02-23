«Ніяк не вплине». Укренерго відреагувало на заяву Фіцо про зупинку аварійного постачання електрики зі Словаччини

Укренерго заявило, що зупинка аварійного постачання електрики зі Словаччини не вплине на ситуацію в енергосистемі України (Фото: REUTERS/Stringer)

Укренерго заявило, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України.

Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі у понеділок, 23 лютого.

Укренерго зазначило, що останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі. Загалом аварійна допомога з цього напрямку надходила до української об'єднаної енергосистеми досить рідко. За словами компанії, йшлося про нетривалі постачання.

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Також НЕК Укренерго зауважила, що офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги від словацького системного оператора — компанії SEPS — до неї наразі не надходило.

«Звертаємо увагу, що оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини — НЕК Укренерго та SEPS — є повноправними членами ENTSO-E. Відносини між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації», — йдеться в повідомленні.

Наразі між компаніями укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини.

Крім того, Укренерго 23 лютого отримало лист від словацького оператора системи передачі про перегляд умов оплати за чинним договором про постачання аварійної допомоги. Українська компанія каже, що аналіз пропозиції виконає в найкоротші терміни.

«Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів», — додало Укренерго.

23 лютого прем'єр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про припинення аварійних постачань електроенергії в Україну починаючи з понеділка. 21 лютого його угорський колега Віктор Орбан теж пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо та не відновить транзит нафти нафтопроводом Дружба.

18 лютого глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна призупинила постачання дизельного пального до України — доти, доки не буде відновлено подачу нафти через Дружбу. Аналогічне рішення ухвалив і словацький уряд.

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня через російську атаку.