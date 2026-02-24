Закидають держзраду. Словацька опозиція хоче подати до суду на Фіцо через його рішення щодо електрики для України

У словацькій опозиційній партії Свобода і солідарність заявили про намір подати кримінальну скаргу щодо рішення прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії до України .

Про це пише Dennik N у вівторок, 24 лютого.

Голова партії Браніслав Грелінг під час пресконференції перед будівлею Генеральної прокуратури зазначив, що у кримінальній скарзі Фіцо закидатимуть зловживання повноваженнями, державну зраду, нелюдяність, терористичний акт або порушення обов’язків при управлінні чужим майном.

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За словами депутата Кароля Галека, словацький прем'єр-міністр відкриває новий фронт проти України на боці російського диктатора Володимира Путіна.

23 лютого Роберт Фіцо оголосив про припинення аварійних постачань електроенергії до України.

«Відсьогодні, якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу у стабілізації української енергетичної мережі, вона не отримає такої допомоги», — заявив він.

За словами Фіцо, словацький уряд має право на такий крок, не порушуючи при цьому жодних міжнародних правил і зобов’язань. Ба більше, він стверджував, що офіційна Братислава знову почне аварійне постачання електроенергії — але лише тоді, коли Україна відновить транзит нафти через нафтопровід Дружба до Словаччини.

Після заяви Фіцо в Укренерго повідомили, що припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в енергосистемі України.

Інфографіка: NV

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня — саме через російську атаку.

18 лютого глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна призупиняє постачання дизельного пального до України доти, доки не буде відновлено подачу нафти через Дружбу. Аналогічне рішення ухвалив і словацький уряд.

24 лютого президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що досягнуто домовленості, в межах якої Україна проведе оцінку необхідних робіт для відновлення пошкодженого атакою РФ нафтопроводу Дружба.