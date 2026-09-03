У літака з міністром внутрішньої безпеки США загорівся двигун у польоті

Після приземлення Маллін подякував екіпажу та заявив, що посадка на одному двигуні минула спокійно. (Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Літак Берегової охорони США , на борту якого перебував міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін, здійснив екстрену посадку у Вашингтоні після відмови та займання одного з двигунів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.



Інцидент стався під час польоту реактивного літака Gulfstream C-37A. Через проблеми з правим двигуном екіпаж змінив маршрут і попрямував до Національного аеропорту імені Рональда Рейгана.

Реклама

На борту перебували 14 людей, серед яких Маллін та інші високопосадовці Міністерства внутрішньої безпеки США. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Під час польоту пілот повідомив диспетчерам, що літак втратив правий двигун, після чого екіпаж оголосив надзвичайну ситуацію.

Після приземлення Маллін подякував екіпажу та заявив, що посадка на одному двигуні минула спокійно. За його словами, пілоти зізналися, що вперше зіткнулися з подібною ситуацією.

Берегова охорона США використовує цей модифікований бізнес-джет для перевезення посадовців із 2002 року.

Раніше в Міністерстві внутрішньої безпеки неодноразово звертали увагу на зношеність урядового борту та застарілі системи авіоніки і зв’язку.

У 2025 році для потреб керівництва відомства придбали два нові літаки Gulfstream 700. Чому Маллін цього разу летів старішим C-37A, наразі невідомо.