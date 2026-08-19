За даними трейдерів, фактичний обсяг відвантажень нафти з західних портів РФ скоротився до близько 2,3 млн барелів на добу (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

За даними трейдерів, експорт нафти із західних портів країни-агресора Росії впав на 15% нижче від запланованого рівня через збої в роботі порту Новоросійськ, спричинені атаками.

Про це 19 серпня повідомляє агентство Reuters.

Як пише видання, спочатку очікувалося, що в серпні експорт із російських портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ становитиме приблизно 2,7 млн барелів на добу. Однак фактично обсяг відвантажень нафти з них скоротився до близько 2,3 млн барелів на добу — мінус 15% від початкового плану навантаження.

Реклама

«Таке зниження відображає дедалі більші труднощі Москви з підтриманням експорту нафти на тлі ударів України по російській енергетичній інфраструктурі, що має критичне значення для постачань і надходжень до бюджету РФ», — пише Reuters.

За словами трейдерів, експорт нафти з Новоросійська, включно з російською нафту марки Urals і казахстанську нафту марки KEBCO, скоротився приблизно до 0,4 млн барелів на добу (у червні та липні 2026 року цей показник становив 0,8−1 млн барелів на добу).

Як уточнили трейдери, процеси відвантаження нафти з російських портів відстають від графіка більш ніж на два тижні, оскільки вантажі, заплановані до експорту наприкінці липня, вирушили лише останніми днями.

Крім того, через зростання ризику нападів на російські вантажі в Чорному морі Росія перенаправила експорт казахстанської нафти з балтійського порту Усть-Луга до Новоросійська, підсумувало агентство Reuters.

Ситуація зі скороченням морського експорту російської нафти — що відомо

11 серпня видання The Moscow Times писало, що проблеми з пальним у РФ, спричинені новими ударами українських дронів по нафтопереробних заводах, торкнулися щонайменше 16 регіонів країни.

Через дефіцит Росія почала імпортувати бензин з Індії, Казахстану та Марокко. Брак пального також позначився на рейтингу диктатора Володимира Путіна: він упав на рекордні 5% — до 66%, що стало мінімальним показником майже за чотири роки (з осені 2022-го).

12 серпня президент України Володимир Зеленський заявив про проведення Силами оборони «унікальної операції» з ураження військово-морської бази РФ у Новоросійську за допомогою дронів Паляниця, ракет Нептун і морських безекіпажних систем, причому цілі розташовувалися на відстані понад 300 км від лінії фронту.

Реклама:

Згодом агентство Reuters повідомило, що два найбільші російські зернові термінали в порту Новоросійськ призупинили роботу унаслідок нічних ударів Сил оборони України.

13 серпня російські ЗМІ повідомляли, що через удари України по нафтопереробних заводах російська нафтопереробна галузь у серпні може встановити черговий антирекорд, а повернення виробництва нафтопродуктів у РФ до попереднього рівня не очікується навіть у 2026 році.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на галузеві джерела та власні підрахунки повідомило, що у липні морський експорт російських нафтопродуктів скоротився майже вдвічі — на 54,7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Причиною такого різкого падіння стали атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи, писало видання.