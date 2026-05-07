Вид з повітря на острів Кешм, що належить Ірану, і Ормузьку протоку (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Об’єднані Арабські Емірати та покупці нещодавно пропустили кілька танкерів із сирою нафтою через Ормузьку протоку з вимкненими трекерами місцезнаходження. Це було зроблено, щоб уникнути атак Ірану та вивезти нафту, заблоковану в Перській затоці через війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на галузеві джерела та дані судноплавства.

Дані трьох джерел, сервісу відстеження суден Kpler та аналіз супутникових даних SynMax свідчать, що у квітні Національній нафтовій компанії ОАЕ Абу-Дабі (ADNOC) вдалося експортувати щонайменше 4 млн барелів сирої нафти сорту Upper Zakum та 2 млн барелів сорту Das на чотирьох танкерах з терміналів у Перській затоці.

Реклама

Згідно з трьома джерелами, а також даними Kpler і SynMax, вантажі або були розвантажені шляхом перевалки з судна на судно (STS), яке пізніше доставило нафту на НПЗ у Південно-Східній Азії, або вивантажені в сховища в Омані, або ж прямували безпосередньо на південнокорейські НПЗ.

Дані Kpler свідчать, що ADNOC довелося скоротити експорт більш ніж на 1 млн барелів на день з початку війни в Ірані. Торік компанія відвантажувала 3,1 млн барелів. Більша частина її експорту — нафта сорту Murban, яка експортується трубопроводом з наземних родовищ до Фуджейри.

Reuters зазначає, що відвантаження ADNOC ризикують зазнати атак з боку Ірану. Це було підкреслено звинуваченням ОАЕ в понеділок у тому, що Тегеран використав дрони для атаки на порожній танкер Barakah, що проходив через Ормузьку протоку.

Агентство пише, що кораблі рухаються з вимкненими транспондерами автоматичної системи ідентифікації, що зменшує ймовірність того, що їх помітять іранські війська.

Це ускладнює відстеження загальних обсягів експорту ADNOC через галузеві дані судноплавства, що означає, що обсяги, відвантажені з Затоки у квітні, можуть бути вищими.

Тим не менш, дані Kpler показали, що танкер VLCC Hafeet завантажив 2 млн барелів нафти Upper Zakum у Затоці 7 квітня та вийшов з протоки 15 квітня.

За її межами вантаж було перевантажено на судно VLCC Olympic Luck під грецьким прапором 17−18 квітня та відправлено на НПЗ Пенгеранг у Малайзії, свідчать дані Kpler та аналіз SynMax.

Журналісти кажуть, що розподіл нафти через STS дозволяє ADNOC продавати менші партії та звільняти танкери VLCC для швидкого повернення в Перську затоку для повторного завантаження.

Обізнане джерело повідомило, що одна з розділених партій Upper Zakum була відправлена на НПЗ у Північно-Східній Азії та продана з рекордним преміумом у $20 за барель до офіційної ціни продажу ADNOC.

Реклама:

Щодо сорту Das, танкер VLCC Aliakmon I 27 квітня завантажив 2 млн барелів нафти цієї марки, вийшов з протоки 2 травня та розвантажився на терміналі зберігання Ras Markaz в Омані 3 травня, свідчать дані Kpler.

Kpler та ⁠SynMax також виявили два судна Suezmax — Odessa та Zouzou N. — які перевозили по 1 млн барелів нафти Upper Zakum кожен і прямували до Південної Кореї після виходу з протоки.

Reuters пише, що ADNOC має намір продовжувати продавати нафту зсередини протоки. Так, компанія повідомила деяких клієнтів наприкінці квітня, що вони можуть завантажувати нафту сортів Das і Upper Zakum з травня через STS-перевалку у портах за межами Перської затоки, включаючи Фуджейру та Сохар в Омані.

Два джерела розповіли, що ADNOC веде переговори з азійськими НПЗ щодо продажу травневих вантажів Das та Upper Zakum.

5 травня телеканал CNN з посиланням на іранське державне ЗМІ Press TV повідомив, що режим аятол в Ірані запустив новий механізм для суден, які прямують транзитом через Ормузьку протоку.

Як стверджують іранські чиновники, у рамках нової системи всі судна, які мають намір пройти транзитом через протоку, отримуватимуть електронного листа з адреси, пов’язаної з Управлінням Ормузької протоки (PGSA), з інформацією про нові правила та положення, які регулюють прохід.

4 травня американський президент Дональд Трамп оголосив, що США розпочнуть гуманітарну операцію Проєкт Свобода для виведення суден нейтральних країн, які застрягли в Ормузькій протоці.

Того ж дня в ОАЕ завляли, що в Ормузькій протоці Іран атакував ударними дронами танкер, що належить державній нафтовій компанії ADNOC.

Крім того, військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявляли, що обстріляли американський фрегат. Однак Вашингтон заперечив цю інформацію. Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що жоден з американських кораблів не був уражений.

Реклама:

Згодом президент США повідомив про атаку іранських сил на південнокорейське судно в Ормузькій протоці.

6 травня Трамп заявив, що Сполучені Штати призупиняють операцію Проєкт Свобода з евакуації суден нейтральних країн з Ормузької протоки.