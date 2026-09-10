У Люксембургу ексгумували прах Марії Федак — матері Софії Федак-Мельник, дружини голови ОУН Андрія Мельника . Найближчим часом її останки планують перепоховати у Львові. Про це у четвер, 10 вересня, повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак.

Марія Федак була дружиною видатного львівського адвоката Степана Федака та виховала вісьмох дітей «у дусі безкомпромісного націоналізму». За словами Червака, «доля пов’язала Марію з найважливішими постатями українського XX століття»: її донька Ольга вийшла заміж за засновника ОУН Євгена Коновальця, а молодша Софія пов’язала своє життя з його наступником — Андрієм Мельником.

Реклама

Ольга Коновалець була діячкою ОУН, скрипалькою та бібліотекаркою, а Софія Федак-Мельник — активною громадською діячкою, пластункою, фінансисткою.

Після початку Другої світової війни, коли українська еліта була змушена залишати батьківщину через загрозу московської окупації, Марія Федак разом із родиною своєї доньки Софії емігрувала за кордон. Зрештою родина оселилася в Люксембурзі, де Марія Федак і провела останні роки життя та померла.

«Її поховали на міському цвинтарі Бонвуа (Bonnevoie) у місті Люксембург. Ця могила стала сакральним місцем для Андрія та Софії Мельників. Голова ОУН глибоко шанував свою тещу, вважаючи її втіленням благородної української матері, яка віддала все заради майбутнього України», — зазначив Червак.

Фото: Facebook / Богдан Червак

Фото: Facebook / Богдан Червак

У 1964 році поруч із Марією Федак поховали Андрія Мельника, а в 1990-му — його дружину Софію. Відтоді це місце стало одним із осередків вшанування пам’яті українських діячів визвольного руху, куди приходили представники української громади.

«Зрештою, Андрій Мельник та його дружина Софія вже в Україні. Незабаром, як і побажала родина, у Львів повернеться Марія Федак — жінка, яка виростила дружин для двох провідників нації», — додав Червак.

25 травня останки другого очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі у Київській області.

19 травня у Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху Андрія Мельника і його дружини Софії. 21 травня прах було передано в Україну.