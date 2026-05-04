Додаткових доходів від зростання цін на нафту недостатньо для подолання економічних проблем Росії — ISW

Додаткових доходів Росії від зростання цін на нафту, ймовірно, недостатньо, щоб кардинально змінити хід поглиблення економічних проблем у країні .

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

3 травня міністр фінансів Росії Антон Сілуанов повідомив, що федеральний бюджет країни розраховує отримати додаткові 200 млрд рублів доходів завдяки зростанню цін на нафту. Однак, за його словами, доходи та видатки РФ за останні два місяці залишалися на схожому рівні.

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Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що з початку 2026 року Росія втратила щонайменше 7 млрд доларів доходів через українські удари по об'єктах нафтової інфраструктури країни-агресора. Унаслідок цих ударів кілька ключових нафтових портів, таких як Усть-Луга та Приморськ у Ленінградській області, працюють не на повну потужність.

Водночас, за даними Міжнародного енергетичного агентства, у березні 2026 року РФ наростила експорт сирої нафти та нафтопродуктів на 320 тисяч барелів на добу — до 7,1 млн барелів. При цьому доходи від нафтового експорту майже подвоїлися — з 9,7 млрд до 19 млрд доларів — на тлі зростання цін. В агентстві зазначили, що наразі невідомо, чи вплинуть українські удари у квітні на цю тенденцію.

Як зазначає ISW, високопоставлені російські банкіри висловлюють занепокоєння щодо економічних проблем, які будуть загострюватися протягом усього 2026 фінансового року, попри зростання доходів Росії від продажу нафти.

29 квітня фінансовий директор та заступник голови правління Сбербанку Тарас Скворцов заявив, що Росія очікує ослаблення рубля у другій половині 2026 року, прогнозуючи курс на рівні від 80 до 90 рублів за один долар, тоді як чинний курс становить приблизно 75 рублів за один долар.

Скворцов уточнив, що нові російські податкові закони, спрямовані на поповнення бюджету, змусили російські підприємства та споживачів частіше користуватися готівковими розрахунками, що, на його думку, може погіршити економічну ситуацію у РФ через збільшення масштабів тіньової економіки.

Кремль запровадив низку економічно неефективних заходів, зокрема підвищив податок на додану вартість (ПДВ) та знизив базову процентну ставку попри високий рівень інфляції в Росії. Водночас РФ поступово вичерпує ліквідні резерви суверенного фонду для покриття дефіциту федерального бюджету, спричиненого надмірними витратами на війну проти України, що створює ризики для економіки навіть попри тимчасове зростання нафтових доходів.

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1 травня агенство Bloomberg написало, що середня продуктивність російських нафтопереробних заводів на тлі українських атак у квітні впала до 4,69 мільйона барелів на добу, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.