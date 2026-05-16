Російський диктатор Володимир Путін та інші російські чиновники на нараді з економічних питань у Москві, 15 травня 2026 року (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Російський диктатор Володимир Путін під час наради 15 травня заявив про «позитивні» результати економічних заходів уряду, попри те, що ці дані насправді свідчать про напружену ситуацію в економіці РФ . Про це сказано в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Путін стверджує про ріст показників торгівлі та зростання ВВП РФ на 1,8% у березні. Водночас диктатор не згадав про зниження ВВП у січні та лютому 2026 року, а також про те, що уряд знизив прогноз річного зростання ВВП на 2026 рік з 1,3% до 0,4%.

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За даними української розвідки, Москва уже значно перевищила свої плани щодо дефіциту бюджету на 2026 рік і збільшує видатки. За перші чотири місяці року дефіцит російського бюджету сягнув 78,4 млрд доларів, що перевищує план на понад 150%. Видатки країни-агресора за цей період склали 235 млрд доларів, що на 15,7% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Російські регіони також збільшують видатки на вербування чоловіків до окупаційної армії. Це ще більше обтяжує федеральний бюджет, оскільки Москва регулярно надає регіонам позики та списує ці борги.

ISW зазначає, що цифри, які навів Путін під час наради 15 травня, відповідають економіці, що підтримується значними державними витратами та попитом, пов’язаним з війною, а не зростанням приватного сектору. Ситуацію ускладнює те, що війна в Україні поглиблює багаторічні проблеми Росії з нестачею робочої сили, оскільки високі грошові виплати для військових виводять людей з цивільного ринку праці, сказано в аналізі.

Премії, які дають сім'ям військових додаткові кошти, також стимулюють споживчі витрати. Низький рівень безробіття та значні державні виплати споживачам можуть посилити інфляцію і змусити уряд вживати непопулярні заходи — підвищувати податки та збільшувати державний борг, резюмує ISW.

Раніше повідомлялося, що у квітні 2026 року, вперше за останні роки, в Росії офіційно зафіксували обвал ВВП.