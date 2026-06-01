Чиновники міністерства фінансів і Центрального банку Росії попередили Кремль, що нинішній рівень прогнозованих витрат на війну проти України загрожує небезпечним збільшенням дефіциту держбюджету, пише Bloomberg із посиланням на джерела в понеділок, 1 червня.

За інформацією агентства, попередження диктаторові Володимиру Путіну, що витрати на війну стають «непосильними», — найсерйозніша ознака внутрішніх розбіжностей у Москві з початку повномасштабного вторгнення.

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Як повідомили джерела Bloomberg, чиновники країни-агресора останніми місяцями дедалі більше занепокоєні станом російської економіки та державного бюджету. Вони запропонували Кремлю нові скорочення військових витрат і попередили, що без пошуку додаткових шляхів підвищення ефективності буде складно відновити і без того напружене становище державних фінансів.

Однак, за даними Bloomberg, серед російських політиків виникли розбіжності: високопоставлені представники міноборони і деякі кремлівські чиновники наполягають на збереженні військових витрат і вважають, що їх скорочення завдасть серйозної шкоди економіці, оскільки багато підприємств залежать від військових контрактів.

Деякі джерела на умовах анонімності розповіли агентству, що Путін доручив мінфіну РФ знайти способи скорочення витрат в інших сферах бюджету.

«За словами двох джерел, близьких до російського уряду, міністерство оборони не тільки чинить опір скороченням, а й вимагає додаткового фінансування. Військові витрати доведеться збільшити, щоб покрити дефіцит бюджету цього року, що досягає трьох трильйонів рублів (36 мільярдів доларів), заявили вони», — пише Bloomberg.

Водночас, за словами джерел, масштаби будь-яких скорочень видатків залежатимуть виключно від російського диктатора, оскільки жодних важливих бюджетних рішень не ухвалюють без його схвалення.

Bloomberg зазначає, що під час складання бюджету на 2026 рік російські чиновники розуміли — у другій половині року може виникнути дефіцит фінансування в розмірі від 1,2 до 1,5 трильйона рублів. Однак існували надії на те, що після саміту Трампа і Путіна на Алясці в серпні 2025-го війна проти України закінчиться, і в другій половині 2026 року військові витрати буде скорочено.

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«Різкого зростання цін на нафту через війну в Ірані буде недостатньо для розв’язання проблем, заявили джерела, близькі до російського уряду. За їхніми словами, для істотного поліпшення економічної ситуації ціна на нафту має залишатися вищою за 100 доларів за барель щонайменше рік, а несподівані надходження не розв’язують структурних проблем, що впливають на зростання, інфляцію і банківський сектор», — ідеться в матеріалі.

Агентство Reuters раніше повідомило, що російська сировинна економіка вартістю 3 трильйони доларів сповільнилася до приблизно 1% зростання торік — проти 4,9% у 2024-му — і скоротилася на 0,2% у першому кварталі 2026 року. Прогноз на цей рік — 0,4%, і Путін наказав урядовцям шукати шляхи відновлення зростання, однак бізнес каже, що найкращим способом домогтися цього було б припинення війни в Україні.

Financial Times 29 травня з посиланням на лист міністра фінансів РФ Антона Силуанова писало, що витрати Росії на війну проти України 2026 року можуть перевищити її бюджет мінімум на 2 трлн рублів ($28 млрд).

За даними Bloomberg, атаки України на російські нафтопереробні заводи в травні вийшли на рекордні показники і змусили РФ заборонити експорт авіаційного пального — за умови, що нафтоперероблення зараз перебуває на найнижчому рівні за 16 років.

У квітні 2026 року, вперше за останні роки, у Росії офіційно зафіксували обвал ВВП.